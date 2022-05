Adele hinter til samboerskap

Det står bra til med sanger Adele Adkins (34) og kjæresten Rich Paul (40).

I en ny bildeserie på Instagram deler i hvert fall stjernen flere koselige bilder av sportsagent-kjæresten, og særlig ett av bildene hinter til at paret har tatt forholdet et steg videre.

Husnøkler

På det første bildet viser nemlig hun og Rick Paul frem husnøkler foran en stor mansion i Beverly Hills.

– Tiden flyr, skriver hun under bildeserien som avslutter med en lykkekake med teksten: «Du har funnet godt selskap - nyt det».

Huset skal angivelig være det tidligere hjemmet til den amerikanske skuespilleren Sylvester Stallone.

Ifølge Los Angeles Times skal eiendommen ha blitt solgt til artisten for 58 millioner dollar, som tilsvarer over 569 millioner norske kroner. Huset lå angivelig først på over en milliard norske kroner, men uten noen kjøpere.

Den amerikanske avisen skriver at det tidligere Stallone-huset har åtte soverom og tolv bad.

Kjærester

Paret ble først sett sammen i offentligheten i juli 2021 på en baskeballkamp. Senere det året i septemeber la Adele ut det første bildet av de to sammen.

Andre gangen hun legger ut et bilde av henne og Rich Paul sammen poserer de to altså med husnøkler sammen. I bildeserien har hun også lagt med et bilde av de to som kysser.

Adele var tidligere gift med Simon Konecki (48) fra 2018. Året etter ble det kjent at de var separert og i 2021 var skilsmissen endelig. Sammen fikk de sønnen Angelo (9).

Artisten sitt nyeste tilskudd til musikken er albumet «30», som hun kom ut med i november 2021. Sangene «Oh My God» og «Easy On Me» fra albumet ble spesielt godt tatt imot av fansen, der sistnevnte har 870 millioner avspillinger på musikktjenesten Spotify. Månedlig har artisten 49 millioner lyttere på samme tjeneste.