SSB med oppsiktsvekkende tall: – Rekordhøyt

Statistisk sentralbyrå varsler torsdag om over 100.000 ledige stillinger i Norge, noe som er det høyeste nivået på over ti år.

Antallet ledige stillinger vokste med 7.000 fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år. Det tilsvarer en oppgang på 7,3 prosent. Det viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Antallet ledige stillinger var rekordhøyt i hele 2021. Dette kvartalet ser vi en ytterligere økning, og antallet ledige stillinger er nå over 100.000, det høyeste nivået på over ti år, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i SSB.

Samtidig er ledigheten på det laveste nivået siden 2009.

Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser at ledigheten har falt til 3,1 prosent dette kvartalet, som er det laveste nivået som er målt siden 2009.

Etterspørselen etter arbeidskraft er særlig høy i bygg- og anleggsbransjen, og veksten i fjor var høyere enn vanlig.

– Vi ser at mange pendler til Norge for å jobbe. Bare i bygge- og anleggsbransjen er det en økning på 7,2 prosent dette kvartalet, men nivået er ikke tilbake på samme nivå som før korona, sier Køber.

