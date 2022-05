Fengselsbetjent stakk av med fange – så tok klappjakten en dramatisk vending

Tirsdag kom nyheten om at fengselsbetjenten Vicky White og den drapsdømte fangen Casey White hadde blitt funnet etter at de to rømte fra et fengsel i Alabama, 11 dager tidligere.

Politijakten var intens, og nå har det kommet frem stadig flere detaljer om hvordan pågripelsen utspilte seg.

Jakten startet da politiet observerte Vicky White da hun forlot et hotell i Evansville i delstaten Indiana med en parykk på hodet.

DRO FRA FENGSELET: Politiet mener at Vicky White la en utspekulert plan dagen hun tok med seg Casey White og forlot fengselet. Foto: HANDOUT

Like etterpå forlot hun og Casey White hotellet i en bil.

Snakket med nødetatene

Ifølge CNN var Vicky White på tråden med nødetatene underveis i den intense biljakten.

Da skal hun ha sagt at hun hadde et våpen, og at hun hadde fingrene på avtrekkeren.

Klappjakten endte med at politiet kjørte inn i bilen til de to rømlingene, som deretter kjørte av veien og endte på siden.

Se deler av den dramatiske pågripelsen øverst i saken!

Inne i bilen fant de Vicky White med en skuddskade mot hodet. Casey White nekter for at det var han som hadde avfyrt skuddet, og overga seg til politiet.

– Hadde våpenet i hånda

Sheriff Dave Wedding sier at de mener Casey White selv avfyrte skuddet.

– Da vi ankom stedet, hadde hun fortsatt våpenet i hånda, og det var avfyrt, sier Wedding ifølge CNN.

UKJENT RELASJON: Casey og Vicky White hadde samme etternavn, men relasjonen til de to er ikke kjent. Casey omtalte imidlertid Vicky som sin kone da han ble pågrepet. Foto: AP

I bilen fant politiet fire håndvåpen og en semi-automatisk rifle, ifølge myndighetene.

Casey White skal ifølge CNN ha fortalt politiet at dersom de ikke ble påkjørt, var de klare for å gå inn i en skuddveksling med politiet.

Ubesvarte spørsmål

Slik ble dermed ikke. Casey White ble pågrepet og fraktet tilbake til fengsel, og Vicky White ble sendt til sykehus hvor hun senere ble erklært død.

Hvorfor fengselsbetjenten tok med seg den drapsdømte fangen og rømte fra fengselet, gjenstår som et eneste stort mysterium.

Myndighetene mener at Vicky White hadde et spesielt forhold til Casey White. De er også tydelig på at det var hun som var selve hjernen bak rømningen.

CNN skriver at White var høyt oppe i ledelsen i fengselet, og brukte sin posisjon til å gjennomføre planen.

– Hun solgte huset sitt for langt under markedspris like før de rømte, og hun dro også på shopping for å kjøpe mannlige klær, sier sheriff Rick Singleton.