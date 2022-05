Det har gått effektivt for seg på motorveien ved Ånestad i Løten denne uken. Her har nemlig Statens vegvesen hatt kontroller i samarbeid med politiet. Veien ble stengt med bom, og det meste av trafikken gikk i perioder over kontrollplassen.

Ved å gjøre det på denne måten, får man sjekket mange biler på kort tid. Og de som helst ikke ønsker å bli kontrollert, har ikke noe valg.

Det vil si: Noen forsøker seg allikevel. Som bilen som ikke svingte inn på den (godt merkede) avkjøringsveien inn til kontrollplassen, men i stedet kjørte helt bort til bommen. Deretter snudde den – og kjørte mot kjøreretningen i 110-sonen på motorveien i retning Hamar.

Alt dette ble behørig registrert. Etter flere kilometer ble bilen stanset og politiet tok midlertidig beslag i førerkortet. Her kan nok føreren vente seg en videre reaksjon.

Her har personbilen snudd foran bommen - og kjører nå mot kjøreretningen på motorveien. Etter noen kilometer ble bilen stoppet av politiet og føreren fikk beslaglagt førerkortet. Foto: Statens vegvesen.

Mange som lurer...

– Det er mange som lurer på hvorfor de står i kø for å vise dokumenter og kjøre videre. Når de har kommet så langt, har de kjørt gjennom ANPR-kamera som sjekker mot alle begjæringer på bilen, de har også kjørt over en vekt i veien, så vi vet mye allerede, skriver Geir Thomas Finstad i Statens vegvesen i sin rapport.

Han legger til:

Når det er så store mengder med bil over plassen, så blir det jo alltids noen reaksjoner,

Og det kan vi trygt slå fast at det ble. Her er noe av det kontrollørene avdekket:

Disse bilene burde aldri vært på veien

17 ble avskiltet

– Bruksforbud og gebyr for overlastet varebil, Sju fikk gebyr på 3.000 kroner.

– Bruksforbud og gebyr for overlastet varebil som hadde blitt stanset før, totalt tre gebyr på 3.000 kroner måtte betales før videre kjøring og bilen måtte lastes om.

– 18 fikk gebyr for bruk av piggdekk.

– 61 bruksforbud for andre mangler.

– Fire førere hadde ikke førerkort for kjøring med tilhenger.

– En fører hadde ikke førerrett for liten lastebil.

– 17 kjøretøy ble avskiltet.

– 11 varebiler fikk bruksforbud for at de var for tungt lastet.

– To gebyr på skilt, plassering og sorte oblater.

Feil farge? Det gir 3.000 kroner i bot

Kontrollørene var ikke heeelt imponert over hvordan denne hengeren var lastet. Foto: Statens vegvesen.

Føreren forsvant

Det ble også utstedt en rekke kontrollsedler. Dette for feil på lys og tekniske ting som rust på bremseskiver bak på kjøretøy, ikke godkjente senkesett, deler fjernet fra eksos, feil dekk/felg, feil på lys på tilhengere.

Tre hadde fått førerrett inndratt og kjørte derfor uten dette. Én av disse ble tatt med for videre kontroll hos politiet. En fører forsvant fra kontrollplass og bilen ble påsatt hjullås.

– Vi har dialog med bileier, som har lånt ut bil til en som har lånt den ut videre. Vi har fått noen navn og venter fremdeles på at bileier skal sette oss i kontakt med fører som ble borte, han var sett på kontrollplassen i dag men ble borte igjen før vi fikk snakket med vedkommende, avslutter Geir Thomas Finstad i sin rapport.

