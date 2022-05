Russisk soldat tiltalt for krigsforbrytelser

En 21 år gammel russisk soldat er anklaget for å ha tatt livet av en ukrainer som ikke var en del av de militære styrkene. Det er ventet mange saker - dette er den første.

Tiltalen er tatt ut mot en 21 år gammel befal som tilhørte stridsvognbataljonen fra Moskva-regionen, og som er tatt til fange i Ukraina. Hendelsen han er tiltalt for, er altså drapet på en ubevæpnet sivil.

Hendelsen

Under den russiske okkupasjonen av Butsja ble hundrevis av sivile skutt og drept bare fordi de vågde å vise seg i gatene. En av dem var Dima. Foto: Aage Aune / TV 2

En 62 år gamle ukrainer var ute på sykkelen sin, ikke langt fra hjemmet sitt i landsbyen Tsjupakhivka. I tiltalen hevdes det at han ikke hadde våpen på seg. Samtidig, ikke langt unna, skal den russiske tiltalte soldaten og fire venner av ham ha tatt seg inn i en bil. Avisen Die Zeit skriver at de fem skulle flykte etter at ukrainske styrker hadde angrepet enheten deres.

Da den ubevæpnede ukraineren syklet forbi, skjøt russeren på ham etter ordre fra en russisk offiser, ifølge aktoratet.

21-åringen skal ifølge påtalemyndigheten ha drept den 62 år gamle mannen 28. februar, da han syklet langs veikanten i landsbyen Tsjupatsjivka nordøst i Ukraina. Han risikerer opp til femten års fengsel, ifølge Venediktova.

Første tiltale- 10 700 etterforskninger

Hennes kontor har tidligere sagt at det etterforsker mer enn 10.700 angivelige krigsforbrytelser begått av russiske soldater, og at mer enn 600 mistenkte er identifisert.

Under den russiske okkupasjonen av Butsja ble hundrevis av sivile drept fordi de bare vågde å vise seg i gatene. De drepte ble lagt ned i massegraver fordi det var for farlig å gravlegge dem på annen måte. ofrene ble gravd opp igjen og identifisert. Foto: Aage Aune / TV 2

Mange av de angivelige overgrepene kom fram i lyset i april etter at de russiske styrkene ga opp forsøket på å kapre Kyiv, og trakk seg ut av de omkringliggende områdene.

I forstaden Butsja ble det blant annet avdekket massegraver, og lik lå strødd i gatene. Innbyggere har fortalt om angivelige drap, voldtekter, tortur og lemlesting.

Russland har avvist alle påstandene om krigsforbrytelser.