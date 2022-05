Thailands helseminister vil gi bort 1 million cannabisplanter

De fleste restriksjonene på produksjon og besittelse av cannabis oppheves neste måned. Thailand er det første landet i det asiatiske området som legaliserer.

Drømmer om luksusturisme

Thailand satser nå på en stor, blomstrende cannabisindustri. Ikke bare vil det kunne gi millioner av dollar i direkte inntekter årlig. Myndighetene håper også å lokke flere utenlandske turister til landet.

Før oppmykningen i 2018 har Thailand hatt rykte som et av de strengeste landene i verden når det gjaldt å straffe narkotikaforbrytelser, ifølge The Guardian. Planten som nå skal deles ut gratis, kunne tidligere føre til femten år i fengsel.

Helsemister med grønt lys

I februar ga helseminister Anutin Charnvirakul grønt lys til å offisielt stryke cannabis, best kjent i form av marihuana eller hasj, fra listen over regulerte narkotiske stoffer. Fra 9. juni blir det lovlig med besittelse og bruk av alle deler av cannabisplanten, også blomster og frø. Utvunnet stoff blir imidlertid ulovlig hvis nivået av den psykoaktive ingrediensen THC overstiger 0,2 prosent.

I 2018 legaliserte Thailand regulert bruk av cannabis, men siden er flere restriksjoner gradvis opphevet.

Medisinske formål og THC-grense

Ifølge Anutin vil ikke enkeltpersoner lenger behøve tillatelse til å dyrke cannabis hjemme. Kravet er at det oppgis å være til medisinske formål og ikke overstiger THC-grensen. Myndighetene har ikke forklart hvordan dette skal håndheves.

Helseministeren ga få detaljer da han onsdag sa at plantene vil bli delt ut i starten av juni. Selskaper som vil drive i stor skala, vil fortsatt trenge godkjenning fra mat- og legemiddeltilsynet til å produsere cannabisprodukter.

Tilsynet opplyste nylig til Bangkok Post at det dreier seg om hampfrøolje, kosttilskudd, drikkevarer, sauser, vingummi med mer.

Potensiale for turisme

I et nyhetsbrev om legaliseringen forteller Carl K. Linn at Cannabis kan være lukrativt for turismen. Men tanken ikke er å legge opp til et "stoners paradise" - dette er rettet inn mot velvære, helse, spa og forretningsreisende, skriver han. Det er allerede mange velværesteder i Thailand, og dette gir dem muligheten til å utvide produkter til å inneholde komponenter av Cannabis, gjengir The Guardian. Markedssjef Pittawad Taechanarong i the Green Wellness Clinic i Bangkok har grunnlagt en online-butikk som selger produkter med cannabis, forteller at de utforsker nye terapier og produkter. Fra før selger han popkorn, iskrem og såpe.

Kan hjelpe økonomien

«En så liten ting som marihuana kan ikke brukes til å redde en økonomi, men jeg tror det kan gi en gnist». sier Linn til the Guardian. Han er optimistisk. Økonomien i landet er hardt rammet av korona. Den økonomiske veksten har stagnert og falt i Thailand siden pandemien brøt ut.

Ifølge LInn er Thailands mattilsyn splittet i synet på legaliseringen: Noen av dem vil bruke legalisering til å tiltrekke seg så mange turister som mulig. Andre vil kun tillate avgrenset, medisinsk bruk.

Andre land i regionen har ikke lignende lover, men leder for Thailands internasjonale utviklingsstudier sier til The Guardian at nabolandene følger med: Hvis det går bra i Thailand, kan de følge etter.