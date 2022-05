Senatet vraket lov som skulle sikre kvinners abortrettigheter

Forslaget som skulle lovfeste en nasjonal rett til abort i USA, The Women’s Health Protection Act, trengte 60 stemmer, men tapte 49 mot 51.



– Dessverre klarte ikke Senatet å forsvare en kvinnes rett til å ta egne avgjørelser om sin egen kropp, sier visepresident Kamala Harris til ABC News.

Avstemningen skjedde i kjølevannet av at det i forrige uke ble lekket et utkast fra landets høyesterett der det ble antydet at domstolen vil annullere kjennelsen i saken «Roe vs. Wade» fra 1973, som siden den gang har gitt amerikanske kvinner retten til fri abort.

Det var ventet at forslaget ville stemmes ned, da det måtte ti republikanske stemmer til for å få flertall.

Vil oppildne velgerne

Selv om forslaget ikke ville lede noen vei, ville alle senatorer bli tvunget til å flagge posisjonen sin rundt et av landets mest kontroversielle temaer.

– For å beskytte retten til selvbestemmelse, må velgerne stemme på flere «pro-choice»-senatorer i november slik at vi får flertall, sier president Joe Biden etter avstemningen.

Demokratene håper at debatten vil oppildne velgere før mellomvalget i november.

26 delstater

Dersom høyesteretten omgjør Roe vs. Wade, har 26 delstater signalisert at de kommer til å innskrenke kvinners rett til abort.

Hvis abortloven innskrenkes, kan det få umiddelbare konsekvenser for mer enn 300.000 kvinner som er gravide nå eller vil være det innen juli, skriver NBC News.