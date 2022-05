De Bruyne scoret fire(!) - feiret som Haaland

Wolverhampton - Manchester City 1-5

Se Kevin De Bruynes feiring i videovinduet øverst!

Manchester City leder stadig Premier League, med Liverpool jagende tre poeng bak seg. Hver eneste kamp er like viktig, og Pep Guardiolas lag trenger syv poeng på de siste tre kampene for å sikre ligatittelen, dersom Liverpool vinner alle sine kamper.

Den oppgaven tok de hånd om på glimrende vis mot Wolverhampton og tok de første tre. Det etter hele fire mål av Kevin De Bruyne.

– Herregud så gode de er i fotball. Det er bare å applaudere og hylle dette laget. Det er et mesterverk, utbrøt kommentator Endre Lübeck etter det femte målet.

– Det har vært en nytelse å se Manchester City spille i dag. For noen angrep, for et lag det her er. De tar nok et stort steg mot seriegullet, fortsatte Lübeck.

Belgisk krutt - kopierte Haaland

Kampen begynte på best mulig måte for City når Kevin De Bruyne ble spilt gjennom av Bernardo Silva. Belgieren avsluttet kontant nederst i lengste hjørne til 1-0.

Mål: De Bruyne (MAC) 0-1 (7)

Så ventet det en ordentlig kalddusj for ligalederen fem minutter senere. Wolves utnyttet en kontring maksimalt, og belgieren på motsatt side, Leander Dendoncker, fikk æren av å avslutte et praktfullt angrep og utlignet til 1-1.

Men åpningen på kampen hadde så mye mer å by på og det var virkelig de belgiskes aften. Fem nye minutter senere banket De Bruyne inn sitt andre for kvelden via José Sá og opp i nettaket. Da var City nok en gang i føringen.

Og så klinte superstjernen like så godt til med full pakke og hat trick. Som så mange ganger før dundret De Bruyne ballen i nettmaskene fra utenfor 16-meteren.

Mål: De Bruyne (MAC) 1-3 (24)

Midtbanegiganten feiret også med tydelig Haaland-hyllest når han først pekte på nummeret sitt 17 (samme nummer Haaland hadde i starten av oppholdet i Dortmund), før han avsluttet med lotus-feiring. Den samme feiringen Haaland gjorde mot PSG i Champions League i 2020.

KOPIERTE: Slik feiret Erling Braut Haaland etter scoring mot PSG i 2020. Foto: Scanpix.

Og 30-åringen var ikke ferdig der. I andre omgang satte han sitt fjerde til 4-1.

– Det er jo helt sensasjonelt det han holder på med her! De har ingen spisser som kan score denne sesongen, det får de neste sesong, men han tar virkelig ansvar De Bruyne, sa Endre Lübeck.

Raheem Sterling satte kronen på verket med 5-1 etter 83 minutter.