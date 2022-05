Eurovision-favorittene Kalush: – Ukraina trenger fremdeles hjelp

Til helgen går finalen av Europas aller største sangkonkurranse av stabelen - nemlig Eurovision.

I år er det krigsherjede Ukrainas bidrag, Kalush Orchestra, som er spådd til å vinne, ifølge Eurovision-entusiaster.

De opptrer med sangen «Stefania», som er en blanding mellom ukrainsk folkemusikk og hip-hop. Frontfigur og vokalist Oleg Psyuk skrev låten som en hyllest til sin mor, Stefania.

– Den ukrainske kulturen er truet

I et intervju med TV 2 forteller frontfiguren at de håper at de med sin deltakelse i Eurovision, kan vise Europa at kulturen deres fortsatt er i live, til tross for krigen som fremdeles herjer i hjemlandet.

– Det er en vanskelig situasjon i Ukraina nå. Familien min er i vest, men det er en risiko over hele landet. Raketter flyr over folks hus daglig, det er tre-fire flyalarmer per dag. Det er et lotteri. Man vet aldri hva som kan skje, så ingen kan føle seg trygge i Ukraina akkurat nå, sier Psyuk før han fortsetter:

– Den ukrainske kulturen er truet, og den blir ødelagt nå mens vi snakker om det. Vårt mål er å vise Europa at kulturen vår er i live, at den er unik og at vi har mye å by på.

Kalush Orchestra, her fotografert under tirsdagens semifinale i Torino, Italia. Foto: Luca Bruno/AP

På grunn av krigen som foregår i Psyuks hjemland, har det vært spekulasjoner i om Ukraina i år kommer til å få mange ekstra stemmer i ren sympati.



Psyuk påpeker derfor at låten deres var blant de fem favorittene allerede før krigen brøt ut.

– Vi håper virkelig at europeerne liker låta vår og at de også viser sin støtte fordi de liker ukrainsk musikk, sier han.

Droppet Eurovision for å forsvare landet

Kalush Orchestra forteller til TV 2 at de setter stor pris på all støtten de får.

– Vi føler på en enorm støtte fra folk vi møter i forbindelse med Eurovision, men Ukraina trenger fremdeles mer hjelp. Livene deres er i fare akkurat nå. Vi setter stor pris på all støtte og er takknemlige for alle som gjør det de kan for å hjelpe Ukraina. Vi håper også at vi kan gjengjelde alt i nær fremtid.

– Jeg hørte at dere var med og forsvarte landet deres før dere kom hit til Eurovision. Kan dere fortelle litt om det?

– Ja, vi har et bandmedlem som har blitt igjen i Ukraina. Han har vervet seg til forsvarsstyrken i Kyiv, kan Psyuk bekrefte overfor TV 2.

Gruppa har fått mange positive tilbakemeldinger på hvordan de representerer hjemlandet sitt i den tøffe tiden. Psyuk forklarer at Eurovision er veldig populært i Ukraina, og at de ikke vil skuffe noen.

– Det er veldig mange som ser på det, derfor er det viktig for oss hvordan vi representerer landet vårt. Selvfølgelig gjør vi vårt beste, vi vil ikke skuffe noen, avslutter han.