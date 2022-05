Enighet i lønnsoppgjøret til lastebilsjåførene

Forhandlingsleder Linda Jæger for Yrkestrafikkforbundet er fornøyd med løsningen partene kom fram til.

– Vi har gjennomslag for at lønnssystemet på langtransport harmoniseres med avlønningen på nærtransport. Vi har fått et godt økonomisk oppgjør, hvor blant annet minstelønnssatsene øker med 11 kroner i 2022, sier Jæger.

Samtidig opplyser hun at de har fått inn bestemmelser om dekning av arbeidstøy og vernebriller i oppgjøret.