Her er nøkkeltallene i revidert nasjonalbudsjett: – Gir adskillig mer gass

Oljepengebruken anslås til 352,2 milliarder kroner i 2022. Det er om lag 30 milliarder kroner mindre enn før revidert budsjett, men fortsatt om lag 30 milliarder kroner høyere enn anslaget i regjeringens tilleggsproposisjon fra i fjor høst.

Målt som andel av verdiskapingen i fastlandsøkonomien er oljepengebruken i 2022 anslått å være 0,5 prosent lavere enn i 2021.

Uttaket fra Statens pensjonsfond utland, målt ved verdien ved inngangen til året, anslås til 2,9 prosent.

Impulsen er beregnet til 0,5 og det sier noe om hvor innskrenkende budsjettet er.

– Det er en nedgang i uttaksprosent av oljefondet, så de er under 3 prosent, men ikke mye. Så budsjettimpulsen viser at de strammer til, men mindre enn i fjor, og litt mindre innstramming enn det Norges Bank la til i sine anslag, sier seniorøkonom Kyrre Amdal i DNB Markets til TV 2.

– Bordet fanger

Sjefsøkonom i NHO Øystein Dørum viser til at krisetidene har låst regjeringen til høye utgifter.

– Utgiftene har økt med cirka 60 milliarder kroner siden vedtatt budsjett. De sier at de dekker inn halvparten av det, så de bare svekker budsjettbalansen med 30 milliarder kroner, forklarer Dørum.

Han er litt overrasket over at det er så mye som dekkes inn.



– Budsjettet gir adskillig mer gass enn det opprinnelige budsjettet gjorde, til tross for en mye strammere økonomisk situasjon, sier Dørum til TV 2.

– Bekymrer dette deg?

– Jeg tror det er litt som vi opplevd under pandemien at bordet fanger. Det er en del ting man er nødt til å bruke penger på. Først og fremst bør dette få en til å ikke legge enda mer penger på bordet og dertil sikte mot langsiktig innsparing, for vi bruker nå alt for mye penger, sier Dørum.

Lav ledighet

Til tross for urolige omstendigheter, er norsk økonomi inne i en høykonjunktur. Den økonomiske veksten er sterk, sysselsettingen er høy og arbeidsledigheten er lav. Bedrifter melder om økende mangel på arbeidskraft, og lønns- og prisvekst øker, skriver regjeringen.

Resten av revidert nasjonalbudsjett legges frem av finansministeren klokken 11.00.

– Hovedprioriteringene er trygghet. Og vi har prioritert i vår forsvar, politi, sivil beredskap, mattrygghet. Det ligger til grunn for revidert nasjonalbudsjett. Den ekstremsituasjoner vi er i, og da er for eksempel forsvar viktig. Og så er det den økonomiske tryggheten til folk. Og Norge er dessverre på gjeldstoppen i OECD når det gjelder for familier. Pg derfor er nettopp det å gjøre grep for familien som gjør at vi ikke presser renta ytterligere opp veldig viktig, sier Vedum til TV 2 i morgentimene.