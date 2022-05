Gram lover norsk hjelp til Sverige og Finland i «gråperioden»

– Jeg skjønner jo at Finland og Sverige vil være opptatt av perioden mellom søknad og ratifisering hvis de velger å søke Nato-medlemskap. Fra norsk side vil vi jo støtte søknaden fra de to landene, og bidra til at ratifiseringsprosessen går så fort som mulig, sier Gram til NTB.

Forsvarsministeren tilbrakte onsdagen i samtaler med sine nordiske forsvarsministerkolleger på Pasvik grensestasjon ved Kirkenes.

– Vi møtes jo i en spesiell tid, i et historisk tidsskille for Europa etter angrepet på Ukraina. I tillegg er man helt på oppløpssiden av Sveriges og Finlands Nato-vurderinger. Så vi har hatt mye å snakke om, sier han.

Diskuterte ulike scenarioer

Det ventes at Sverige og Finland vil beslutte om de skal søke Nato-medlemskap i løpet av kort tid. Blant tingene som ble diskutert på møtet var det nordiske forsvarssamarbeidet.

– Vi har diskutert ulike scenarioer, og hva det vil innebære for et nordisk samarbeid dersom de går inn og man får et samlet Norden i Nato, forteller Gram.

Med hele regionen i Nato mener Gram Norden kan få en ny rolle i alliansen, og samtidig sikre at man har oppmerksomhet rundt nordområdene. I tillegg kan det utvide samarbeid mellom de nordiske landene når det gjelder planlegging, aktivitet, materiell og andre forsvarsaspekter.

Frykten for at Sverige og Finland kan bli utsatt for russiske hybridangrep, blant annet dataangrep, i perioden fra de søker Nato-medlemskap til de formelt blir tatt opp i organisasjonen er sterkt til stede. Alle Natos 30 medlemsland må nemlig ratifisere protokollen som godkjenner de to landene, så den såkalte «gråperioden» kan vare flere måneder.

Fare for dataangrep

USAs Nato-ambassadør, Julianne Smith, har bekreftet overfor VG at USA snakker med Sverige og Finland om temaet, og at de regner med at det vil komme såkalte hybride angrep.

Sverige og Finland undertegnet begge sikkerhetsavtaler med Storbritannia onsdag.

Gram åpner for at Norge kan gi sine to naboland en form for bistand dersom de blir rammet av en form for russisk angrep.

– Det er vanskelig å spekulere i hvordan det vil komme til uttrykk i handling. Det er noe Finland og Sverige må vurdere selv. Men hvis vi kommer til det punktet, og Norge kan gi støtte på noe vis vil vi være positive til det.

Samtidig er han klar på at det først og fremst vil være Sveriges og Finlands ansvar å forsvare seg mot hybridangrep.

– Først og fremst har vi oppmerksomhet på vår egen håndtering av den typen trusler.