Kvinne spontanaborterte – dømt til 30 års fengsel for drap

Denne uken ble en 29 år gammel kvinne dømt til 30 års fengsel for drap i El Salvador.

Kvinnen, kjent som «Esme», ble arrestert etter at hun oppsøkte et offentlig sykehus i forbindelse med komplikasjoner under en graviditet for to år siden. Hun spontanabortere og har sittet varetekstfengslet siden, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner.

– Straffutmålingen til Esme er et gigantisk tilbakesteg for den fremgangen som har blitt gjort mot kriminalisering av kvinner som opplever spontanabort, sier Paula Avila-Guillen, som er menneskerettighetsadvokat og leder av Women’s Equality Center, til The Guardian.

Hun kommer med en kraftig advarsel til USA, hvor kvinner i en rekke stater kan miste retten til selvbestemmelse.

Onsdag ble blant annet et forslag som skulle lovfeste abort som en nasjonal rett avvist i Senatet.

Dersom kvinners abortrettigheter innskrenkes i USA, mener Avila-Guillen at saker som «Esmes» vil bli mer vanlige verden over.

FORBUD: Aktivistorganisasjoner i landet kjemper for at abortloven skal mykes opp. Her under en demonstrasjon i San Salvador i 2017. Foto: Marvin Recinos / AFP

Risikerer fengsel i 50 år

Når abort er kriminalisert i et land, må kvinner som spontanaborterer ofte bevise at aborten var akutt og ikke en villet handling.

– Når de ikke kan eller har ressurser til å gjøre det, eller simpelthen ikke blir trodd, vil de bli fengslet. Dette har vi sett skje gjentatte ganger i hele Latin Amerika, sier Avila-Guillen til The Guardian.

El Salvador er kjent for å ha blant de strengeste abortlovene i verden.

Mange kvinner blir, i likhet med «Esme», straffeforfulgt etter å ha oppsøkt medisinsk hjelp grunnet komplikasjoner under graviditeten.

Ifølge Vice er det ofte helsepersonell som varsler politiet om spontanabortene.

Å ta abort kan bli straffet med opptil åtte år i fengsel, men ofte blir kvinnene dømt for drap i stedet, og får betydelig lengre fengselsstraffer. Strafferammen er på opptil 50 år.

– Alle i USA bør ha sine øyne rettet mot El Salvador nå, for å forstå hva en fremtid uten Roe betyr, sier Avila-Guillen.

Vil ramme sårbare i USA

Abortdebatten har rast i USA siden begynnelsen av mai, da et lekket utkast viste at abortloven står i fare i en rekke stater.

PROTEST: Nyheten om utkastet utløste store demonstrasjoner i USA. Her fra 8. mars. Foto: Amanda Andrade-Rhoades / AP

Et flertall i høyesterett ønsker å oppheve «Roe vs. Wade» fra 1973, som er avgjørelsen som sikrer amerikanske kvinner retten til selvbestemt abort.

Dersom den føderale retten blir avskaffet, har 26 delstater signalisert at de kommer til å innskrenke kvinners rett til abort.

TV 2s USA-ekspert, Eirik Bergersen, har tidligere sagt at dette vil sende landet mange, mange år tilbake i tid.

Han advarte også om at sårbare grupper vil rammes særlig hardt av den planlagte avgjørelsen.

– Åpenbart kvinner, åpenbart fattige, i tillegg til unge kvinner. Man kan fremdeles dra til en annen delstat hvor abort fortsatt er tillatt, men da må du først dra på en konsultasjon, før du må ta et inngrep. Det er store reiseavstander og mye penger, og selvfølgelig er det veldig skummelt å skulle legge ut på en sånn reise, sa Bergesen.

INGEN UNNTAK: El Salvador har hatt et forbud mot abort siden 1998. Forbudet gjelder selv i tilfeller der kvinnen har blitt voldtatt, eller det er fare for fosteret eller kvinnens liv. Foto: Marvin Recinos / AFP

Kjemper for kvinners rettigheter

Også i El Salvador rammer abortloven sosialt ulikt.

Fattige kvinner på landsbygden har langt dårligere tilgang på oppfølging under svangerskapet, og er dermed i større risiko for komplikasjoner, skriver Vice.

Dette var også tilfellet med Esme, som ifølge organisasjonene var «veldig fattig» og fra en landsby i den østlige delen av El Salvador.

Selv om abort har vært ulovlig i landet siden 1998, nekter aktivistorganisasjoner å gi opp kampen. De kjemper for at abort skal bli tillatt om morens liv står i fare, barnet ikke kan overleve utenfor livmoren, eller om graviditeten er resultatet av en voldtekt.

Jevnlig arrangeres det også demonstrasjoner. Blant annet samlet rundt 2000 kvinner seg i hovedstaden San Salvador med krav om at abort blir lovlig i landet i anledning den internasjonale kvinnedagen 8. mars.