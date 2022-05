VG: Kristian Valen må møte i retten

Valen må møte i retten som følge av funn av våpen av typen AR15 halvautomatisk gevær kaliber 223 Remington, ifølge tiltalen. Valen skal ikke ha hatt våpenkort.

Det er VG som meldte om tiltalen.

Valen skal i tillegg har hatt en skuddsikker vest som var markert med «POLITI». Det er i strid med våpenloven.

Ifølge VG krever politiet også inndragelse av minst 34 våpen. Politiet vil inndra disse på bakgrunn av paragraf 70 om at det er «nærliggende fare for at den vil bli gjort til gjenstand for eller brukt ved en straffbar handling».

Det skal ha vært en rekke pistoler, rifler, airsoft-våpen og en «Eurocop, lekepistol» på denne listen.

– Han erkjenner ingen av forholdene i tiltalen. Bakgrunnen for dette vil bli belyst nærmere under hovedforhandlingen, sier hans forsvarer Ida Andenæs til VG.