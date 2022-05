Da Anders (16) døde, var valget enkelt for kompisene som sto igjen

Festen er ikke den samme uten kameraten. Nå håper russeguttene at minnet om Anders kan motivere flere til å være åpne om sin mentale helse.

De hadde gledet seg i flere år til russefeiring, fest og latter. Kompisene hadde begynt å planlegge allerede i førsteklasse på videregående; hvordan logoen skulle se ut og hvor morsom festen skulle bli.

Sammen skulle de feire et langt vennskap og avslutningen av 13 års skolegang. Men sånn ble det aldri.

For russegruppen Chaos på Gjøvik mangler et medlem: Kompisen Anders Steinslien Rasmussen, som tok sitt eget liv høsten 2020, kun 16 år gammel.

– Anders var en av dem som gledet seg mest til russetiden, men han fikk aldri vært med på siste del av feiringen, sier kompis Filip Malmberg (18) til TV 2.

KOMPISER: Anders (midten) sammen med to av sine nærmeste kamerater på 10. klasseavslutning, to år før han døde. Foto: Privat

Etter Anders var borte, bestemte kameratene seg tidlig for at de ville dedikere hele sin russetid til han. Anders skulle ikke bli glemt, men være med på festen som planlagt.

En fantastisk kamerat

Hele konseptet til russegruppa Chaos, som består av totalt 20 gutter fra Gjøvik, er derfor inspirert av Anders.

Logoen viser kompisen med englevinger som blir løftet opp og fram av andre, og navnet kommer fra kaoset man kan føle i hodet når man ikke har det så bra.

LOGOEN: Tegningen av Anders står i sentrum av logoen til russegruppa Chaos. Foto: Lars Nyland / TV 2

– Det skal symbolisere at vi tar vare på han og holder han oppe, forklarer kamerat Gustav Lian (18) til TV 2.

– Det er viktig for oss, og viser at Anders alltid vil være med oss. Vi tenker ofte på hvordan det hadde vært om han var her nå.

Gustav har kjent Anders siden 5. klasse, og de to ble gode venner gjennom deres felles lidenskap for fotball og trening.

– Anders var en veldig omgjengelig person for oss kompisene. Han ville alltid finne på noe. Når du snakket med han, følte du at han lyttet til alt du sa, sier han om kameraten.

KAMERATER: Gustav Lian (18) kjenner på savnet etter kameraten Anders. Han tenker ofte på hvordan det hadde vært å være russ med han, slik de hadde planlagt. Foto: Lars Nyland / TV 2

Egen hedersgenser

Anders gikk i andreklasse på videregående da han døde høsten 2020. Savnet etter han er fremdeles stort hos kameratene som sitter igjen.

– Det var et stort sjokk å miste Anders, og dermed har vi i ettertid tenkt mye på dette med å være åpen, og tørre å fortelle når man har det vondt. Det er spesielt viktig å lytte, for man vet aldri hva som kan skje, sier Gustav.

– Vi ønsket å hedre kompisen vår, legger Filip til.

CHAOS: Filip Malmberg (18) er leder for russegruppa Chaos. Han håper minnet om Anders kan leve med dem i russetiden. Foto: Lars Nyland / TV 2

På ryggen av guttenes russegenser står alle navnene til gruppemedlemmene – også Anders. Kun Anders har fornavnet på trykk, de andre har etternavnet.

GENSEREN: Anders sitt navn er det eneste fornavnet på russegenseren til Chaos. Kompisene håper det får han til å skille seg ut litt ekstra. Foto: Privat

Det er fordi guttene ønsket at Anders sitt navn skulle skille seg ut.

– Moren min er en god venn av Kristin, moren til Anders, så vi planla å gi henne en genser med navnet til Anders, forteller Filip.

Tanken var å vise Kristin og resten av familien at kameraten ikke var glemt, men var med dem på feiringen slik de en gang hadde drømt om sammen.

PÅ GRAVEN: Kompisene til Anders ga moren hans en egen russegenser til ære for sønnen. Her er de sammen ved graven til Anders. Foto: Privat

Dagen Kristin fikk overrakt russegenseren som sønnen skulle hatt, var det mange følelser i sving.

– Det var vanskelig og fint på en gang, sier mor Kristin Steinslien til TV 2.

– Først var det veldig tungt å se bildet av Anders på genseren. Det ble en ny brutal bekreftelse på at han ikke var her sammen med oss. Samtidig ga det oss ro, for Anders var jo med guttene og får en russetid likevel, på sin egen måte.

ÆRESFEST: Guttene i Chaos er opptatt å feire russetiden slik Anders hadde ønsket. Her er de sammen i Gjøvik. Foto: Lars Nyland / TV 2

Omringet av kamerater

Ifølge moren var Anders en positiv og aktiv gutt, som lagde mye liv og røre rundt seg.

– Han var en blid, samvittighetsfull, høflig og god gutt på alle mulige måter, som var utrolig godt likt av kameratene sine, forteller hun.

Anders hadde også fortalt familien om hvor mye han gledet seg til russetiden. Selv rakk han bare å være med på de første planleggingsmøtene med russegruppa.

– Da storebroren hans var russ var Anders kjempestolt, og det var noe han absolutt så fram til å oppleve selv. Storebror var også stolt, og hadde med seg begge småbrødrene sine i russetoget, forteller moren.

MED STOREBROR: Anders gledet seg alltid til å bli russ. Da storebror Magnus var russ fikk Anders sitte på nakken i russetoget, mens bror Håvar gikk ved siden av. Foto: Privat

Familien er glad og rørt over at kameratene til Anders nå vil hedre han gjennom russetiden.

– De har mistet en nær og god venn på verst tenkelig måte, og så klarer de å vise seg og stå frem på denne måten. Det står det respekt av, sier mor Kristin.

– Jeg tror Anders hadde blitt litt brydd, men kjempestolt. Han fortalte meg ofte at kompisene betydde alt for han. Det at disse gutta slår ring rundt han på denne måten og står sammen med oss i familien, er utrolig sterkt.

NYTTÅR: Da mor Kristin dro for å være ved graven til Anders ved midnatt på nyttårsaften møtte hun alle kompisene hans der ved en tilfeldighet. De ville også ringe inn det nye året med kameraten. Foto: Privat

Mental helse

I gjennomsnitt tar ni menn sitt eget liv i Norge hver uke, og av i overkant 600 personer som begår selvmord hvert år, er to av tre menn.

Generalsekretær i Mental Helse, Linda Heggelund, er imponert over Gjøvik-guttenes initiativ for å hedre kompisen og snakke om mental helse.

– Jeg synes det er kjempefantastisk og kjenner at jeg blir rørt av hvordan disse guttene minnes tapet av en kompis. Samtidig blir de forbilder og synliggjør noe de aller fleste synes det er vanskelig å snakke om, sier hun til TV 2.

RØRT: Generalsekretær i Mental Helse, Linda Heggelund, sier hun blir rørt over Gjøvik-guttenes initiativ for å hedre kompisen Anders. Foto: Magnus Kristiansen / Mental Helse

Generalsekretæren tror det er viktig at ungdommen selv viser engasjement for å snakke om følelser og vanskelige ting i hverdagen.

– Det at unge gutter selv skaper fokus på at selvmord skjer blant oss, er med på å fjerne stigma og gjør det lettere for andre russ som kjenner de har det vanskelig å si ifra, sier Heggelund, og legger til:

– Du trenger ikke være psykolog eller samtaleterapeut for å snakke med en venn som har det vanskelig. Det handler bare om å ta seg tid. Disse guttene bidrar til mer åpenhet.

Selvmord i Norge I overkant av 600 personer begår selvmord hvert år i Norge. To av tre er menn

Antall selvmord per 100.000 har gått noe ned siden 1990, men ligger fortsatt høyere enn på 1950- og 60-tallet.

Median alder for selvmord er 47 år. Det vil si at halvparten er eldre og halvparten er yngre.

Mellom 5000 og 6000 etterlatte og nærstående berøres av selvmord hvert år.

Forekomsten av selvmord er omtrent den samme i Norge som i Europa, Nord-Amerika og Australia. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

– Tror han hadde vært stolt

Og med kun noen dager igjen av russefeiringen tenker både kameratene og familien ekstra mye på Anders.

– Denne våren da Anders skulle ha vært russ og andre merkedager blir ekstra vanskelige, fordi det blir enda mer synlig at Anders ikke er her sammen med oss slik han skulle vært, sier mor Kristin.

STORT SAVN: Familien og venne til Anders (avbildet) savner han veldig. Han skulle vært russ sammen med kameratene i vår. Foto: Privat

I tiden etter Anders sin død har familien fått mye støtte av kompisene hans. Der har det ikke vært mangel på tårer å dele eller varme klemmer.

– Det betyr mye for oss å vite at Anders ikke blir glemt, at han er med oss. Det er viktig for oss som sitter igjen, sier mor Kristin.

Nå skal guttene feire de siste dagene av russetiden på landstreffet i Lillehammer, men Anders er med, tett inntil brystet.

SAVN: Kompis Gustav Lian (18) vil savne latteren til Anders mest. Foto: Lars Nyland / TV 2

– Hva tror dere Anders hadde sagt om han så hvordan dere hedrer han i dag?

– Jeg tror Anders hadde blitt stolt. Jeg tror ikke han var klar over hvor mange som var glad i han og brydde seg om han, sier Gustav.

– Han var veldig energisk og ganske vill. Han var en festløve og fikk oss med på mye gøy.

Det er resten av gjengen enige i.

– Jeg savner spesielt latteren hans, han hadde en unik og ganske lur latter som var veldig fin. Den savner jeg å høre rundt meg.