Molde tilbake på vinnersporet: – Nå var det artig med fotball igjen

Molde knuste Odd på hjemmebane etter to omganger med klasseforskjell.

Molde - Odd 3-0

Molde åpnet årets eliteseriesesong på sedvanlig vis med to seiere, men så har det blitt to tap og ett uavgjort på de tre siste kampene, som er uvant kost for moldenserne. Men med Odd på besøk viste de ferske cupvinnerne hva vi er vant til å se.

Odd var aldri i nærheten i det som ble plankekjøring for Molde.

– Nå var det artig med fotball igjen. Å spille litt kule og holde Odd nede på 16-meteren hele kampen, det er deilig altså, sa Emil Breivik til Discovery etter kamp.

Målscorer Magnus Wolff Eikrem mener dette var noe av det beste fra Molde så langt i sesongen.

– Jeg syntes vi er skikkelig gode. Det var Molde-fotball på sitt beste og årsbeste for oss. En klassekamp av mange, og en god opplevelse, sa Molde-kapteinen til TV 2.

Enormt Molde-press

Molde åpnet kampen i høyt tempo og la et tidlig press på Odd-forsvaret som hadde mer enn nok med å bare få ballen unna.

Etter to minutter var den tidligere Odd-spilleren Markus André Kaasa nære å sette inn 1-0, men avslutningen gikk noen centimeter til side for mål. Like etter ble Ola Brynhildsen sendt gjennom alene mot mål, men fikk ikke satt ballen forbi Odds sisteskanse Leopold Wahlstedt.

Få minutter senere var Molde virkelig farlig frempå igjen, og nok en gang Brynhildsen. Men en kanonredning fra Wahlstedt hindret headingen fra å gå i mål.

Men det kunne bare gå én vei. Etter snaut kvarteret spilt vartet Molde opp med et nydelig angrep. Martin Linnes jaget en lang ball som han fikk kontroll på ved Odds dødlinje. Backen serverte ballen i beina på Magnus Wolff Eikrem, som plasserte inn 1-0 ledelse.

Tidlig dusj

Molde fortsatte å presse på, og igjen fikk de fortjeneste etter 33 minutter. Et skudd fra Moldes Kaasa traff hånda til Odin Bjørtuft som lå nede inne i 16-meteren. Det var veldig vanskelig å se om den handsen var intensjonell eller ikke, men dommer Svein Oddvar Moen var aldri i tvil. Bjørtuft fikk direkte rødt kort og ble sendt i dusjen, og Molde tildelt straffespark.

Cuphelten Sivert Mannsverk var sikker også denne gangen, og doblet for Molde.

SÅ RØDT: Odd-stopper Odin Bjørtuft utvist etter hands. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Det røde kortet gjorde ting svært vanskelig for Odd og andre omgang fortsatte i samme spor. Etter 63 minutter lempet Emil Breivik ballen inn i Odd-boksen. Magnus Grødem dempet ballen på brystet og plasserte enkelt inn 3-0.

– Det preger bestandig kampen når noen får en mann utvist, spesielt så tidlig i kampen. Så det er klart det setter sitt preg på helheten, det gjør det, sa Molde-trenger Erling Moe om utvisningen.

3-0 ble sluttresultatet, og Molde tok tre tilsynelatende enkle poeng.