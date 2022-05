Maddie (15) forsvant i april – nå mistenker politiet at hun ble kidnappet

26. april sa britiske Maddie Thomas til en slektning at hun skulle på butikken. Siden har hun vært sporløst forsvunnet.

– Vi etterforsker ikke lenger Maddies forsvinning som en savnetsak, men som en kidnapping, sier politiinspektør Laura Miller ved politiet i Avon og Somerset i en pressemelding.

Politiet sier at det ikke er første gang Maddie har blitt meldt savnet. Da har hun blitt funnet i selskap med voksne menn.

– Det er særlig på grunn av denne historikken at vi antar at hun er med noen nå også, sier Miller.

– Veldig bekymret

Tenåringen bor i fosterhjem, og ifølge politiet har ingen fått tillatelse til å ta henne ut av omsorgen.

Politiinspektør Miller forteller at hun er veldig bekymret for jentas sikkerhet.

– Hun er sårbar og risikerer å bli utnyttet. Vi er veldig bekymret for sikkerheten hennes og har et dedikert team som jobber ekstremt hardt for å finne henne, sier hun.

Stusser over omstendighetene

Det har nå gått to uker siden Thomas ble meldt savnet. Hun ble sist sett i området Southmead i Bristol tirsdag 26. april.

Da møtte hun en slektning, som hun sa at hun skulle i butikken til.

– Omstendighetene rundt forsvinningen er veldig bekymringsfulle, både for oss, familien og hennes ansvarspersoner, sier Miller.

Politiet takker lokalsamfunnet som har bidratt med flere tips i saken.

– Selv om vi har fått mye hjelp fra publikum frem til nå, trenger vi fortsatt mer, sier hun.