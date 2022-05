Røde Leeds fikk bank av Chelsea: – Det er hodemist

For andre seriekamp på rad måtte Leeds United avslutte med ti mann. Nå puster nedrykksspøkelset for alvor Jesse Marchs menn i nakken.

Leeds - Chelsea 0-3

To lag med mye å spille for barket sammen på Elland Road onsdag kveld. Nedrykkstruede Leeds hadde før oppgjøret falt under streken, og var nødt til å avslutte sesongen sterkt for å holde plassen.

Etter flere varierende prestasjoner den siste tiden, har Chelsea invitert London-naboene Arsenal og Tottenham med i kampen om topp fire. Thomas Tuchels menn var derfor også avhengige av et godt resultat denne kvelden.

Chelsea tok ledelsen etter bare tre minutter, og da Daniel James satte knottene i leggen til Matteo Kovacic 20 minutter senere, var kvelden allerede over både for James og Leeds United.

– Det er hodemist, sa TV 2s fotballekspert Petter Myhre i pausen.

TIDLIG UTVISNING: Daniel James ble sendt i dusjen allerede etter 23 minutter. Da var kampen på mange måter over for nedrykkstruede Leeds. Foto: CRAIG BROUGH

Vertene klarte aldri å slå tilbake med ti mann på banen, og ni minutter ut i andre omgang la innbytter Christian Pulisic på til 2-0. Ti minutt før slutt banket Romelu Lukaku inn 3-0.

– Vi kom inn til kampen med tro på at vi kunne få et resultat, og etter 20 minutter er vi reduser til ti mann. Det er vanskelig, spesielt mot lag med slik kvalitet. Vi gir egentlig ikke oss selv en sjanse, oppsummerte Leeds-forsvarer Liam Cooper etter kampen.

– Vi gjorde en god kamp i dag, og jeg synes vi fortjente tre poeng. Det er definitivt et viktig resultat som holder oss i en god posisjon, sa målscorer Pulisic etter kampen.

Marerittstart ble verre - utvist etter skrekktakling

Og de helblå fra hovedstaden var påskrudd fra start. Allerede etter tre minutter rullet bortelaget opp et praktangrep på høyresiden. Reece James dro med seg et par mann før han la ballen ut på kanten av sekstenmeteren. Der kom Mason Mount stormende, og engelskmannen kunne lekkert bredside ballen i nærmeste kryss.

Reece James og Mason Mount feirer etter at sistnevnte har sendt Chelsea i føringen. Foto: CRAIG BROUGH

Etter sjokkstarten kom vertene omsider til hektene, og klarte å få til småspill mellom bortelagets sjanser. Men det skulle ikke gå lang tid før Jesse Marchs gutter fikk nok en kalddusj.

Etter 23 minutter taklet Leeds-angriper Daniel James gjestenes Mateo Kovacic knallhardt. Med knottene først traff James kroaten i leggen, og dommer Anthony Taylor trengte ikke lang tid på å dra opp det røde kortet.

– Så gjentar historien seg for Leeds og Jesse March. Mot Arsenal var det Luke Ayling. Det er et deja vu av den minst ønskelige sorten, når Daniel James rett og slett sendes av matta, sa kommentator Sverre Ruud Ellingsen.

Det var lagets andre utvisning på like mange kamper, og hjemmelaget måtte dermed spille resten av kampen med ti mann. Kovacic måtte også gi seg som følge av den håpløse taklingen til James, og ble erstattet av Ruben Loftus-Cheek.

Etter halvtimen trodde Romelu Lukaku at han hadde doblet ledelsen for Chelsea. Belgieren ble midlertidig korrekt avvinket for offside.

På tross av flere sjanser til et stadig mer dominerende bortelag, ble det ikke flere scoringer før pause.

– Langt steg mot topp fire-plass

Og ni minutter etter hvilen satt endelig den andre for London-klubben. Flere Chelsea-spillere kombinerte fint utenfor vertenes sekstenmeter. Angrepet ender med at målscorer Mount flikker ballen vakkert til Christian Pulisic, som iskaldt plasserte ballen til venstre for en stillestående Illan Meslier i Leeds-buret.

Christian Pulisic la på til 2-0 før ti minutter av den andre omgangen var spilt. Foto: LEE SMITH

– Chelsea tar et langt, langt steg mot å sikre en topp fire-plassering, konkluderte kommentator Ellingsen.

Veien så brått enda tyngre ut for hjemmelaget, og tre minutter senere var Pulisic nære å bli tomålsscorer. Avslutningen hans havnet like utenfor krysstolpen.

Etter 74 minutter satt Leeds brasilianske stjerne Raphinha seg ned. Fem minutter senere måtte 25-åringen gi seg for kvelden.

– Gode råd er fryktelig dyre for Raphinha og Leeds akkurat nå, sa Ellingsen.

Etter 83 minutter satt også den tredje scoringen i nota. Romelu Lukaku fintet og tok seg god tid i feltet. Leeds-forsvarerne kastet seg i veien, men til slutt banket kraftspissen ballen opp i nettaket.

Romelu Lukaku snurret rundt med Leeds-forsvaret, før han banket inn kampens siste scoring på Elland Road. Foto: Mike Egerton

Dermed endte kampen 3-0 til gjestene fra London, som med seieren ligger åtte poeng foran Tottenham på femteplass. Med langt bedre målforskjell trenger Chelsea sannsynligvis bare å ta ett poeng på sine to siste kamper for å trygge Champions League-plassen.

Rivalen klarte bare et poeng

I den andre kampen i bunnstriden tok allerede nedrykksklare Watford imot et Everton-lag med alt å spille for. Joshua King var ute av Watford-troppen med sykdom. Merseyside-klubben jaktet sin tredje strake seier, og ville prøve å øke luken på fire poeng ned til Leeds under streken.

I en kjedelig og sjansefattig kamp endte det målløst og med poengdeling for de to bunnlagene. Frank Lampards gutter har dermed to poeng ned til nedrykksstreken, men har langt bedre målforskjell enn de hvite fra Leeds.

– Det er er egentlig to poeng for lite for Everton. De har riktignok skjebnen i sine egne hender, men dette var en stor og gyllen mulighet som «The Toffees» lot glippe fra dem, sa kommentator Haakon Thon etter kampslutt.