Kreftsyke Inger Karin: – Fikk beskjed om å vente i tre måneder på lege

Inger Karin Moland (78) kjente noe i brystet, men fikk beskjed om ikke kunne få legetime på en god stund. Pensjonisten tok ikke et nei for et nei – og det kan ha reddet livet hennes.

Rekordmange nordmenn er nå uten fastlege. Pensjonist Inger Karin Moland (78) i Porsgrunn er en av disse.

Moland hadde vært uten fastlege i to år da hun i januar kjente noe i brystet.

Ikke time på tre måneder

– Jeg ringte legekontoret og sa til kontordamen at jeg måtte ha en henvisning til mammografi. Nei, det kunne jeg ikke få fordi jeg måtte til lege først, og det var ikke ledig legetime før om tre måneder, sier Moland til TV 2.

Legekontoret hadde ikke klart å rekruttere vikar for legen som var borte.

LYKKELIG GIFT: Ektemann Ragnar Moland sier han er glad for at konen Inger Kristin er så sta - og at hun ikke ga opp da hun fikk beskjed om ventetid på tre måneder. Foto: Erlend A. Sørbø

Moland slo seg ikke til ro med dette. Hun mente hun hadde en lovfestet rett på fastlege og ga ikke opp. Etter flere telefoner til kommunen fikk hun raskt time hos en lege på legevakten.

Oppdaget kreftsvulst

– Man kan jo normalt ikke oppsøke legevakten og si at en tror en kanskje har brystkreft. Derfor er det håpløst når man ikke har en fastlege som kan henvise deg videre til undersøkelser og utredninger, forklarer Moland.

En mammografiundersøkelse kort tid etter legebesøket, avslørte en liten kreftsvulst. Drøyt to uker senere, den 15. februar, ble hun operert.

Og frem til i dag har hun fått flere runder med strålebehandling på Radiumhospitalet.

KOSTBAR VENTETID: Inger Karin Moland er glad hun ikke ga opp, for tre måneders ventetid på legen kunne fått en kostbar pris. Foto: Erlend A. Sørbø

– Hvis ikke du hadde vært så bestemt som du var, hva kunne skjedd da?

– Det kunne spredt seg til lymfene og vitale kroppsdeler, og da hadde jeg ikke hatt noe godt liv. Og det kunne også kostet meg livet.

Inger Karin Moland (78) er i følge Telemarksavisa blant langt over 1000 som står uten fastlege i Porsgrunn.

Hun ber nå innstendig politiker og ansvarlige om kraftigere tiltak for å løse fastlegekrisen.

– Det handler om tryggheten til folk. Bruk penger på det som virkelig betyr noe, sa Moland til Telemarksavisa som først omtalte saken hennes.

Sta kone

Det er ingen selvfølge at Inger Karin Moland i dag nyter livet sammen med ektemannen. Også han står uten fastlege i dag.

– Hadde ikke Inger Karin vært så sta, så hadde hun aldri blitt undersøkt så raskt. Det er selvsagt bekymringsfullt at det er slik, sier Ragnar Moland.

Inger Karin Moland snakker mye om legenes hverdag og hun mener hun forstår hvorfor situasjonen er blitt så kritisk som den er:

– Legene er overarbeidet, de må dokumentere mye, er pålagt stadig mer arbeidsoppgaver og mye må de gjøre etter arbeidstid. Mange fastleger ønsker ikke å jobbe døgnet rundt og de må kutte i listene for å få en overkommelig arbeidshverdag, sier Moland.

Hun mener ulike regjeringer har vært lite flinke til å bremse den negative utviklingen. Mange fastleger slutter og mange leger ønsker seg ikke inn i fastlegeyrket.

Det er rett og slett for mye jobb og ansvar i forhold til det man får betalt, synes Moland.

Krever handling

Inger Karin har jobbet flere år i helsevesenet. Og skryter uhemmet av mange av de som jobber for å behandle mennesker og redde liv.

KREVER HANDLING: Moland mener at mange politikere må ta ansvaret for fastlegekrisen, men nå styrer Ingilvd Kjerkol og da må hun ta ansvar, mener pensjonisten. Foto: Erlend A. Sørbø

– Jeg har vært så stolt av at vi har et helsevesen som tar vare på oss og som har gjort det fra jeg var ung. Men nå syns jeg at det går den gærne veien.

Hun forteller at hun snakket med tre kvinnelige legekandidater da hun var inne på Radiumhospitalet.

– Jeg spurte hva som skulle til for at de kunne tenke seg å bli fastleger. For det første, så må de ha alt for mange pasienter på lista for at det skal være økonomisk bærekraftig, for det andre så koster det mellom 500.000 og 600.000 kroner å kjøpe en legehjemmel.

Frykter kollaps

Dessuten sitter mange med studiegjeld og de skal gjerne etablere seg og har barn.

– Ingen med familie er villig å jobbe fra 08.00 til 20.00. Men hvis vi får levelige forhold, så kunne jeg godt tenke meg det, sa en av de til meg.

Inger Karin er i dag nummer 58 i køen hos ny fastlege, hun tviler på at hun vil få fastlege de nærmeste årene.

– Nå må noe skje, hvis ikke så kollapser det hele. Og hvis ikke helseministeren skjønner det, da er hun ikke der for oss som bor i Norge, sier Moland.