Fortviler etter bildetabbe: – Han legger ut agn

Idrettsklubber, treningssentere, tannleger, frisører, skoler og til og med en rekke menigheter har fått store regninger fra Robin Lund. Kravene har økt i løpet av de siste årene, og nå krever han å få betalt 2990 kr for selve bildet, enbrukslisens, 100 prosent oppreising for illegal bruk, 2990 kr, og 100 prosent oppreisning for at de ikke har kreditert bildet med hans navn, 2990 kr.

SE VIDEO ØVERST: Slik finner du gratis bilder på nett

– Han legger ut 17. mai-, påske- og julebilder som agn på Google. Han vil at folk skal stjele bildene slik at han kan kreve 10 000 kroner, mener Ståle Storrø, hovedtrener i Brumunddal Taekwondoklubb.

– Man kan godt si at alle må sjekke om det er en kopi-rett til bildet, men i en hektisk hverdag søker man opp bilder som er lette å finne, og disse bildene er av en slik art at de fleste ikke forstår at de ikke kan brukes, sier han.

Nekter å betale

Taekwondoklubben fikk et krav på 9717,50 kroner i april for bruk av et bilde av en julekule på deres nettside. Treningssenteret Storrø eier, Fønix i Hamar, har fått to krav på nesten 20 000 kroner, etter at en av de ansatte brukte et Robin Lund-bilde av et flagg på deres Facebook-side i 2019 og et bilde av en julekule i 2020.

FIKK KRAV: Ståle Storrø føler seg lurt av fotograf Robin Lund. Foto: Irene Tollefsrud

I brevet som følger med kravet skriver Lund: «Illegal bruk av verkene er lovbrudd. Ikke-lisensiert bildebruk blir fortrinnsvis fulgt opp med fakturering, som et tilbud for å spare alle parter for unødige ergrelser i rettssystemet».

– Disse pengene har han ikke krav på. I beste fall kan han ha krav på enbrukerlisens på bildene, noe både Taekwondoklubben og Fønix har tilbudt for ikke å bruke mer tid på saken. Vi ser fram til at saken kommer opp i tingretten hvis han ikke godtar dette, sier Ståle Storrø.

Etter at han sendte mail til Lund og sa at han ikke godtok fakturaen, fikk han følgende svar: «Neste steg er at dere vil få prosessvarsel fra min juridiske representasjon. Det er ikke noe poeng i å kontakte meg flere ganger».

Nylig fikk Storrø og treningsstudioet Fønix et prosessvarsel hvor Lunds advokat krever 19 792,50 kroner for de to bildene: «Dersom kravet ikke er betalt innen to uker vil vi anlegge søksmål for Oslo tingrett».

Lund forsvarer kravet

Robin Lund svarer ikke på påstanden om at bildene legges ut som agn, eller hvor mye han tjener på å sende ut slike fakturaer, men via sin advokat forklarer han hvorfor han har krav på pengene rent juridisk.

«Å publisere et fotografi på et nettsted uten fotografens samtykke er i strid med åndsverklovens regler. Når publiseringen er forsettlig eller grovt uaktsom, har fotografen i henhold til loven krav på «det dobbelte av rimelig vederlag». Dette er også uttrykkelig slått fast i dommen fra Oslo tingrett fra februar i fjor. Dersom fotografen ikke er kreditert, utgjør dette i tillegg et brudd på fotografens ideelle rettigheter. Det økonomiske kravet fra fotografen utgjør et rimelig vederlag for den urettmessige bruken», skriver advokatfullmektig Elisabeth Skatvedt i Bing Hodneland til TV 2 hjelper deg.

– Gråt i telefonen

Tannlege Kaare Mathiesen er en av de som har tatt opp kampen mot Robin Lund og laget nettsiden Bildedeling.no.

– Hittil har jeg fått henvendelse fra 96 stykker som føler seg lurt av Robin Lund. Det er alt fra idrettslag til frisører. Mange gråter i telefonen når de ringer meg. De føler seg tråkket på. Nå representerer jeg syv stykker som tar dette til tingretten, forklarer Mathiesen.

Men det er ingen garanti for at de vinner. Robin Lund har vært i flere rettssaker hvor konklusjonen til retten har vært litt ulik.

Norsk flagg til 26 000 kr

I 2020 møttes Robin Lund og MC-butikken Bikershop i Trondheim i forliksrådet etter at de brukte hans bilde «Påskekyllinger i påskeegg» i et Facebook-innlegg. Forliksrådet kom til at butikken skal betale 2792 kroner til fotografen. Altså bare en enbrukerlisens. I tingretten ble dommen i forliksrådet stadfestet, og Bikershop ble frifunnet for kravet om kreditering, inndrivelseskostnader og saksomkostninger.

GRATIS: På nettstedet Pixabay kan du få bilder av påskekyllinger gratis. Foto: PublicDomainPictures

I 2020 la studentsamskipnaden i Ås ut et Robin Lund-bilde av norsk flagg på Facebook for å markere 17. mai. I den rettssaken ble studentsamskipnaden dømt til å betale Robin Lund dobbelt vederlag på 6932,50 kroner og deler av hans saksomkostninger på 19 345. Til sammen 26 277,50 kroner.

Han har også blitt tilkjent kr 14 531 i en sak i Modum forliksråd.

– Gjort business av trusselfakturaer

Så det er absolutt ingen garanti for at man går seirende ut.

– Jeg tar utgiftene ved å kjøre disse syv sakene. Har tidligere kjørt en sak mot kataloghaiene og fikk slutt på det. Så nå skal jeg få slutt på dette, sier Mathiesen, som mener bildene burde vært merket bedre med vannmerke slik at man forsto at de ikke kunne brukes gratis.

– Han hadde aldri fått 10.000 kroner for disse bildene. Så han har gjort business ut av å sende slike trusselfakturaer. Jeg mistenker at en stor del av Robin Lund AS sine inntekter på 5,3 millioner i fjor kommer fra disse trusselfakturaene, sier Ståle Storrø.

Innrømmer store inntekter

Er det bevisst taktikk? I 2018 hadde Morgenbladet en artikkel om Robin Lund hvor de skriver at godt over hundre «bildetyver» betalte fakturaene hans i 2017. Lund hadde fakturert dem Morgenbladet kontaktet for mellom 3000 og 5000 kroner per bilde. Han bekrefter til Morgenbladet at han har tjent flere hundre tusen på bildene, men mener at mesteparten har gått bort i advokatutgifter og ekstra arbeid.

Nå har Robin Lund økt beløpet til 10 000 kroner, og det vil bety minimum en million kroner ved samme antall fakturaer.

TV 2 hjelper deg har sendt e-post hvor vi spør hvor stor andel av inntektene som stammer fra disse fakturaene, men den har Lund ikke besvart.

På Google kan man drive med søkeordoptimalisering og få flere treff ved bruk av kombinasjoner av ord. Vi søker: «17. mai bilder gratis». I første linje på bildesøket finner vi to bilder av Robin Lund.

Vi gjør et annet søk hvor vi bare skriver: «17. mai». Da finner vi ingen henvisninger til Robin Lunds sider blant de 500 første bildene som vises. Riktignok finner vi to bilder/illustrasjoner som er hans åndsverk, men de er brukt av en kommune og en pizzarestaurant som ikke krediterer bildene.

– Normal bildepris til idrettslag

Norges største bildebyrå NTB forfølger også folk som ikke har betalt for bilder, men har en helt annen policy enn Robin Lund.

– Vi har valgt ikke å følge opp privatpersoner, men har fokus på bedrifter, media og større organisasjoner. Kravene er basert på vanlig bildepris, altså hva bildet ville kostet hvis det hadde vært kjøpt på lovlig vis. I tillegg kommer et tilsvarende beløp i gebyr som Copyright Agent tar for å dekke sine omkostninger i forbindelse med innkrevingsprosessen, men NTBs andel er altså uansett ikke noe mer enn ved et vanlig bildesalg. Mindre idrettslag, skoler etc. får gjerne et redusert krav slik at det totale beløpet ikke blir høyere enn normal bildepris (hvis de får krav i det hele tatt), skriver bildebyråsjef Joakim Nilsson i NTB.

Bildene til NTB er også mye rimeligere enn bildene til Robin Lund, med en pris på 1540 kroner pluss mva.

Billige konkurrenter

Hvis du er på jakt etter illustrasjonsbilder og enkel grafikk kan du få det enda billigere. På Pixabay finnes enkle bilder av både julekuler, påskekyllinger og litt amatørbilder av norske flagg.

På Shutterstock må du betale 439 kroner for fem bilder, 87,80 per bilde. Da får man mer profesjonell grafikk og bilder av både 17. mai-flagg, jule- og påskemotiver. Men det er få bilder med norsk tekst.

UNDER 100-LAPPEN: Hos Shutterstock får du en rekke 17. mai, påske- og julebilder billig. Foto: Skjermdump, Shutterstock

Robin Lund har mange bilder med forskjellige enkle, norske hilsener som «God jul» og «Gratulerer med dagen», og det gjør dem attraktive å laste ned når man tror de er gratis. Men hvor mange betaler 2990 kr for dem? Vi har ikke fått svar fra Robin Lund. Så da kan man spekulere i hvor stor andel av inntektene som kommer fra vanlig salg og ikke innkreving av ulovlig bruk av bildet.

Det er for øvrig mulig å kjøpe et 15 sekunders videoopptak i HD-kvalitet av det norske flagg for 79 dollar, under 800 kr, på nettstedet POND5. Fotograf er Robin Lund, som tydeligvis mener video er mindre verdt enn fotografi. På nettstedet er nemlig flesteparten av videoene hans priset til under 1100 kr.

SKEPTISK: Advokat Inga Borud Bjørke mener Robin Lund ikke har krav på 10 000 kr. Foto: Frank Holm

– Skremselspropaganda

Advokat Inga Borud Bjørke i Hamar har flere klienter som har fått krav fra Robin Lund. Hun mener det er drøyt å forlange tre ganger så mye som han mener bildet i utgangspunktet koster.

– Det er skremselspropaganda. Mange har lite kunnskap om rettigheter til bruk av bilder. Og når han konsekvent legger til grunn «grov uaktsomhet» hos for eksempel en frivillig organisasjon som legger ut et «God påske»-bilde, blir det helt feil. Jeg synes han også opererer i gråsonen når det gjelder om bildet har såkalt verkshøyde. Det er ofte svært enkel bearbeiding, sier Borud Bjørke, og henviser til det juridiske begrepet verkshøyde som krever «kunstnerisk selvstendighet», men ikke kvalitet.

Hun tror mange bare betaler 10 000 kroner når de får en faktura hvor han skriver «illegal bruk av verkene er lovbrudd» og at fakturaen er «et tilbud for å spare alle parter for unødige ergrelser i rettssystemet».

– Folk synes kanskje det er flaut og blir redd når de leser det han skriver. Jeg oppfatter det slik at han produserer ulike god påske-, jul- og 17. mai-hilsningene for å bruke det som agn, for deretter å skaffe seg inntekter ved å hevde at folk har brutt loven. Hadde retten sett i hvilket omfang og hvor systematisk dette er, tror jeg de ville slått ned på det, sier Borud Bjørke.