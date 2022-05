Dette sier TIX om Subwoolfer-spekulasjonene

Tirsdag skrev TV 2 at det var artist Andreas Haukeland, kjent som TIX, som er DJ Astronaut i Subwoolfer. Nå svarer han på ryktene.

Spekulasjonene svirrer over hvem som gjemmer seg bak maskene til Subwoolfer.

Tirsdag kunne TV 2 bekrefte at det er artist og produsent Andreas Haukeland, best kjent som TIX, som skjuler seg bak masken til DJ Astronaut i Subwoolfer. Det er imidlertidig uklart om han har hatt den rollen under flere opptredener.

Onsdag konfronterte TV 2s reporter Haukeland på ryktene om at han returnerer til Eurovision i årets finale.

På et pressetreff i går tok DJ Astronaut av seg masken, og under der var du, hvordan forklarer du det?

– Ingen kommentar, svarer Haukeland, mens han smiler lurt og ser vekk fra kamera.

INGEN KOMMENTAR: En hemmelighetsfull TIX vil ikke svare på om han er DJ Astronaut. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Han forblir stille når TV 2 spør han om det er han som har vært DJ Astronaut hele tiden.

Hvorfor er du i Torino?

– Jeg er i Torino fordi jeg er en Eurovision-fan. Det er ganske spesielt å komme tilbake og oppleve Eurovision-boblen en gang til, og denne gangen uten koronarestriksjonene, svarer Haukeland lurt.

AVSLØRT: TV 2 erfarer at det er artist og produsent Andreas Haukeland, best kjent som TIX, som skjuler seg bak astronaut-drakten i Subwoolfer. Foto: Heiko Junge / NTB

Svarer på ryktene

Romanserykter

Men det er ikke bare rykter om ulver og astronauter som svermer rundt Haukeland. For på reisen til Torino har også Haukeland blitt gjenforent med en ekstra spesiell dame.

Det har vært flere romanserykter rundt deg, og du har blitt observert sammen med Efendi igjen i Torino. Hva sier du om det?

– Rykter er ganske åpenbart. Det er et år siden vi møttes forrige gang og det var veldig hyggelig, så da møttes vi her også, svarer Haukeland.

ROMANSERYKTER: Aserbajdsjanske Efendi (avbildet) og TIX delte flere offentlige kjærlighetserklæringer under Eurovision i fjor. Nå har de møttes igjen i Torino. Foto: Kenzo Tribouillard / AFP / NTB

Han sier det er ekstra fint å møte Efendi, ettersom de deler opplevelsen om å ha deltatt i Eurovision.

– Vi har hengt sammen her i Torino og mimret litt da vet du. Det er jo ganske spesielt å være del av en sånn TV-boble som Eurovision er, sier Haukeland og legger til:

– Det er ikke mange som kan relatere seg til den opplevelsen akkurat vi har vært gjennom, så det var fint å treffes igjen.

KJÆRLIGHETSERKLÆRING: Under fjorårets Eurovision i Rotterdam var det en god tone mellom TIX og aserbajdsjanske Efendi, og han leverte blomster til sangeren i forkant av finalen. Foto: Heiko Junge / NTB

Romanseryktene florerte under fjorårets Eurovision i Rotterdam, da Haukeland delte flere kjærlighetserklæringer med aserbajdsjanske Efendi.

– Da jeg dro til Eurovision, så var jeg ikke på et spesielt bra sted. Så møter jeg ei jente der, fra Aserbajdsjan! Altså, hvem skulle tro det? Hun ser et eller annet i meg, sa Haukeland den gang.

Hemmelighetsfull

Da TV 2 og God Kveld Norge konfronterte MGP-sjef Stig Karlsen om identiteten til Subwoolfer-gjengen tidligere denne uken, var han hemmelighetsfull.

– Det er interessant at noen sier de har sett ting her. Jeg vet ikke hva dere har sett, rett og slett, sa Karlsen den gang.

– Vi lever veldig godt med mystikken som er rundt artisten. Nå gleder vi oss rett og slett bare til det som skjer.

God Kveld Norge har spekulert i at det er Haukeland som er mannen bak astronaut-masken siden mars.

Ryktene om hvem som gjemmer seg bak de gule ulvemaskene har også florert.

Både Ylvis, Gaute Ormåsen og Ben Adams, Karpe Diem, Herman Flesvig og Robert Stoltenberg, og Erik og Kriss, har blitt foreslått som mulige kandidater.

Tidligere har VG avslørt at bilene til Gaute Ormåsen og Ben Adams var parkert ved Subwoolfer-innspilling på Fornebu i februar.

ULVER: Sunwoolfer under seminfinalen i Eurovision i Torino tirsdag. Identiteten til de gule ulvene har vært et mysterium i flere måneder. Foto: Luca Bruno / AP / NTB

Sikret finaleplass

Tirsdag kveld gikk de dansende ulvene i Subwoolfer videre til Eurovision-finalen, som går av stabelen i Torino førstkommende lørdag.

Etter loddtrekning skal de opptre i første halvdel av sangkonkurransen.

FINALEPLASS: Subwoolfer jubler for å ha gått videre til Eurovision-finalen etter tirsdagens semifinale i Eurovison Song Contest i Pala Olimpico i Torino. Foto: Heiko Junge / NTB

Det er imidlertidig ikke gode nyheter, ifølge reporter i Eurovision Norge, Morten Westgaard.

–Å starte showet, eller i hvert fall opptre ganske tidlig i finalen, er aldri et godt tegn, de fleste vinnerne i Eurovision opptrer i andre halvdel, sier han til TV 2.

Ukraina storfavoritt

I forkant av lørdagens finale er det Ukraina med bandet Kalush Orchestra og sangen Stefania, som ligger aller høyest på bettinglistene.

Allerede har sangen, som er en hyllest til moren til frontfigur Olah Psyik, den mest sette YouTube videoen fra de totalt 35 kandidatene under årets Eurovision.

Sangen er en blanding av tradisjonell ukrainsk folkemusikk og hip-hop.