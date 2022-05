Nordmenn misbrukes: – Sjokkert over mengden juks på Google, Trustpilot og Tripadvisor

– Juks belønnes, mens forbrukere og ærlige bedrifter blir skadet på plattformer som Google, Trustpilot og Tripadvisor, mener den amerikanske eksperten Kay Dean.

Etter flere år som kriminaletterforsker for de amerikanske føderale myndighetene, har Dean de siste fire årene drevet nettsiden og YouTube-kanalen Fake Review Watch. Der avdekker hun svindel med falske brukeromtaler på nettsteder som Google, Trustpilot og Tripadvisor. Og omfanget er stort.

SJOKKERT OVER FUNN: Kay Dean i Fake Review Watch advarer mot å stole på brukeromtaler på nett. Foto: Skjermdump

– Jeg er sjokkert over den store mengden juks jeg finner. Alle typer næringsdrivende, fra hundepassere til leger og advokater, kjøper falske positive brukeromtaler av eget selskap eller negative omtaler av konkurrentene. Da kan ikke du som bruker slike tjenester stole på det som står der.

Norske selskaper involvert

IKKE TRINE: Ikke den ekte Trine Hårberg. Dette er fra en falsk anmeldelse av Tekshop på Google reviews. Foto: Skjermdump, Google

Sammen med TV 2 hjelper deg har Dean avdekket at nordmenn får både navn og bilder misbrukt i falske brukerprofiler, og at også norske selskaper har falske brukeromtaler av seg selv på nettet. Blant dem er selskapet Tekshop. Vi har funnet mistenkelige brukeromtaler av selskapet på både Trustpilot og Google.

Etter å ha blitt gjort oppmerksomme på dette, har plattformene fjernet alle de mistenkelige brukeromtalene. Daglig leder Kadar Jama i Tekshop er enig i at disse var falske, men sier at det er konkurrenter av selskapet som står bak.

En av flere nordmenn som er blitt misbrukt i falsk brukeromtale, er Lars Peder Nordbakken. Se hvordan han reagerer, i videoen øverst i saken.

Måtte svare – kom med grove trusler

Reporter Nils Ragnar Løvhaug har i lengre tid vært i dialog med selskapet Tekshop, og allerede 20. april ba han om et intervju.

Siden den gang har det gått nærmere 20 e-poster mellom ham og representanter for Tekshop.

Selskapet har tidligere invitert TV 2 hjelper deg til intervju i Bergen, men bruker tiden til å forsøke å stoppe saken. De mener TV 2 hjelper deg kjører enveiskommunikasjon, er inhabile og ikke har noen sak. Selskapet hevder det er konkurrenter som står bak de falske brukeromtalene.

De krever også at den ene kunden som medvirker i programmet skal være med til intervjuet, og omtaler den aktuelle kundesaken som «omstridt». Reporter forklarer at vedkommende ikke har mulighet til å bli med til Bergen grunnet et nyfødt barn. Det faller ikke i god jord hos daglig leder.

Dagen før intervjuavtalen ringer Kadar Jama flere i TV 2- og TV 2 hjelper deg-systemet. I tillegg ber han om å få snakke med programleder Solveig Barstad. Da han blir oppringt av reporter Nils Ragnar, blir han sint.

Flere i redaksjonen er tilstede når reporteren gjengir hva som skjer på slutten av telefonsamtalen:

– Han sier han skal kutte strupen min. Kalte meg for en morrapuler. Og han skal fu***ngs fange meg og ta meg personlig, sier en tydelig preget reporter.

– Det er ikke ok å true folk på denne måten. Jeg opplever at han ved å true reporter og ved å si at vi ikke følger Vær varsom-plakaten, forsøker å hindre oss i å publisere en sak. Det er dessuten lenge siden sist jeg har fått sånn kjeft, sier programleder Solveig Barstad.

Forholdet er politianmeldt.

Når programlederen deretter ringer opp daglig leder, er han fortsatt oppjaget. Han beklager egen ordbruk, men vil ikke at det han sier til programleder tas med i programmet. Han påstår imidlertid at han ikke har brukt så grove ord mot reporteren.



På spørsmål fra Solveig Barstad om hvorfor han truet reporteren, svarer han:

– Jeg er en veldig energisk person. Jeg sier det jeg mener, og jeg er direkte. Men mye av de ordene dere sier at jeg har brukt, har jeg aldri sagt. Jeg sa jeg skal finne og fange deg, sier Kadar Jama.

Når dette spørsmålet kommer opp i intervjuet, blir han igjen hissig.

– Det er du som refabrikkerer noe og bruker dramaeffekt. Og så skal jeg stå til ansvar for det? Beklager, her er det du som ikke følger de etiske retningslinjene for journalistikk. Vi bruker dramaeffekt hver dag i markedsføringen vår, men vi forholder oss til mange etiske retningslinjer. Det gjør ikke dere. Her må du begynne å skjerpe deg, Solveig Barstad. sier han.

– Du mener det?

– Det mener jeg 110 prosent. Det er veldig uryddig og usaklig. Jeg er ikke en sånn person. Alle som kjenner meg vet at jeg er supernerd på detaljer og på å være saklig, sier han.

Kadar Jama er opptatt av å få fram at han kontaktet flere andre i tilknytning til produksjonen i det han mener er forsøk på å avverge det som skjedde i telefonsamtalen med reporter Nils Ragnar Løvhaug. Han mener at reporteren fremprovoserte hans oppførsel.

Mistenkelige mønstre

Metoden Kay Dean bruker for å avsløre jukset er enkel. Hun sammenligner hvilke bedrifter en brukerprofil gir omtale til. Da dukker det ofte opp mistenkelige mønstre.

– Du kan for eksempel se at flere ulike brukerprofiler på kort tid omtaler det samme norske selskapet, det samme skadedyrfirmaet i London, det samme pizzastedet i Belgia og det samme slankefirmaet i USA. Da blir det veldig tydelig at her er det noe galt.

MØNSTER: Kay Dean finner mistenkelige mønstre i brukeromtalene av Tekshop hos Google. Disse er nå slettet. Foto: Fake Review Watch

– Det er heller ikke vanskelig å finne bilder som rett og slett er stjålet andre steder på nettet og brukt på disse falske profilene.

Villedende markedsføring

Seksjonssjef Mats Bjønnes i Forbrukertilsynet er ikke begeistret for det han ser.

– Forbrukeren skal kunne ta et informert valg, og da er det et poeng at brukeromtalen skal stamme fra ekte forbrukere. Hvis de ikke gjør det kan det være villedende markedsføring, noe som ikke er lov.

Han forteller at nye EU-regler, som vil tre i kraft i Norge tidligst neste år, vil gjøre det enklere for myndighetene å sette i verk tiltak mot denne praksisen blant bedrifter – og å stille plattformene ansvarlig for at omtalene på deres nettsteder er ekte.

IKKE LOV: Mats Bjønnes i Forbrukertilsynet mener falske omtaler kan være i strid med lovverket. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg.

– Ikke stol på dem

Kay Dean er krystallklar i sine råd til forbrukere som stoler på brukeromtaler når de velger hvor de skal handle.

– Ikke stol på brukeromtaler på nett. La være å bruke slike tjenester, det er ingen som passer på. Slik det fungerer i dag blir juks belønnet, mens forbrukere og ærlige bedrifter blir skadet.

Hun mener nemlig det er de som driver disse tjenestene, blant andre Google, Trustpilot og Tripadvisor, som må ta hovedansvaret for omfanget av denne nettsvindelen.

– De gjør ikke nok for å stoppe den utstrakte svindelen som foregår. Når jeg finner så mye juks på egen hånd, ved hjelp av enkle regneark, burde selskaper som Google, Trustpilot og Tripadvisor klart å forhindre dette i langt større grad enn de gjør i dag.

– Jeg mener de gjør en forferdelig jobb. Hvis de ikke er villige til å investere de nødvendige ressursene for å overvåke plattformene sine på en god nok måte, burde de komme seg ut av denne bransjen.

Kjøpes enkelt på Facebook

Det er ikke vanskelig å kjøpe falske brukeromtaler. I åpne grupper på Facebook annonserer en lang rekke selgere for slike tjenester, og det tok TV 2 hjelper deg få timer å få en rekke tilbud om å kjøpe falske omtaler, både positive om egen bedrift og negative om konkurrenter.

Facebook skriver til oss at de ikke tillater kjøp og salg av falske anmeldelser på sin plattform.

– Vi jobber kontinuerlig med å forhindre denne typen praksis og er også i gang med å undersøke de gruppene dere sendte oss. Det er et pågående arbeid, fordi slike aktører hele tiden utvikler metodene sine. Derfor må vi fortsette å utvikle og tilpasse hvordan vi oppdager denne oppførselen, slik at vi kan bekjempe den, skriver Camilla Nordsted, Corporate Communications Manager i Meta.

– Ikke tillatt

TV 2 hjelper deg har spurt Google, Trustpilot og Tripadvisor om de gjør nok for å hindre denne virksomheten. Selskapene innrømmer at falske brukeromtaler er et problem, men hevder de bruker store ressurser på å bekjempe det.

– Våre retningslinjer sier tydelig at anmeldelser må være basert på reelle opplevelser og informasjon, og vi følger tett med døgnet rundt for å oppdage uekte innhold, ved hjelp av en kombinasjon av mennesker og teknologi. Vi investerer betydelig i utvikling av teknologi for dette, skriver kommunikasjonssjef Sondre Ronander i Google Norge.

– Våre retningslinjer er helt tydelige på at å skrive eller oppfordre til å skrive falske anmeldelser på Trustpilot ikke er tillatt, og noe vi absolutt ikke tolererer. Problemet med falske anmeldelser utvikler seg konstant, men vi arbeider kontinuerlig med å sikre at vi tar riktige skritt overfor falske anmeldelser på siden, skriver Alexander Elverlund, Senior PR & Corporate Communications Manager i Trustpilot.

– Vi har investert tiår med tid og ressurser for å bygge et team som holder svindel unna plattformen vår, men uærlige aktører jobber like hardt for å manipulere systemene våre. Vi kjemper aktivt mot betalte omtaler, og ønsker å samarbeide med myndigheter og andre plattformer for å stoppe denne kriminelle aktiviteten, skriver Hayley Coleman, Senior kommunikasjonssjef for internasjonale markeder i Tripadvisor.