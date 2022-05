Huitfeldt om drap på journalist: – Jeg er svært opprørt

Tidligere onsdag ble det klart at en journalist fra avisen Al Jazeera ble skutt og drept av israelske soldater på den okkuperte Vestbredden. Det opplyste palestinske myndigheter.

– Jeg er svært opprørt over drapet på Al-Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh på Vestbredden, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt, i en pressemelding.

En annen journalist fra den palestinske avisen Al-Quds ble såret under angrepet.

De to journalistene var på jobb for å dekke de israelske soldatenes raid i en flyktningleir da de ble skutt, bekrefter Al Jazeera. De to skal ha vært iført vester med ordet «presse» på.

– Angrep mot journalister er et økende problem og er et angrep på ytringsfrihet og demokrati. Det er viktig at drapet nå etterforskes, fortsetter Huitfeldt.