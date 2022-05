Derbyet kan avgjøre alt: – Trenger ikke noe mer motivasjon

Kampen ser du torsdag fra 20.00 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play!

Torsdag er det duket for et Nord-London-derby av de sjeldne når Martin Ødegaards Arsenal gjester Tottenham på Tottenham Hotspur Stadium. Denne gangen er seier viktigere enn det har vært på lenge, når enormt mye står på spill.

Fjerdeplass i Premier League betyr billett til Champions League neste sesong. Den er det foreløpig Arsenal som sitter på, fire poeng foran erkerivalen.

– Dette er den mest spennende kampen, sannsynligvis. Når man har muligheten til å oppnå ett av målene for sesongen kan man nesten ikke vente med å spille kampen. Dette er en jobb, og med arbeidet vi har lagt ned gjennom sesongen må vi prøve å klare det, sa Arsenal-sjef Mikel Arteta på pressekonferansen før kampen.

Kan avgjøre

Med seier mot erkerivalen vil Arsenal sikre Champions League-spill neste sesong.

– Premisset er klart, hvis vi vinner er vi i Champions League neste sesong. Spillerne trenger ikke noe mer motivasjon enn det, og jeg trenger ikke å si noe mer enn det, sier Arteta.

JUBEL: Mikel Arteta har hatt mye å juble for den siste tiden. Foto: John Walton

Etter en trøblete start på sesongen har Artetas lag virkelig snudd prestasjonene, og har satt seg selv i en meget god posisjon.

– Muligheten er der, og vi kommer til å gå for det, som vi alltid gjør. For det er slik vi har havnet i denne posisjonen, og det er sånn vi kommer til å angripe denne kampen, fortsetter spanjolen.

– Han er så leken

Conte: – Det vil ikke bli lett

Det gjenstår tre kamper av Premier League-sesongen, og dersom Tottenham skulle trekke det lengste strået i kveld står alt åpent. Da vil Arsenal ligge ett eneste poeng foran Spurs med to kamper igjen og det vil bli en intens sesongavslutning for begge lag.

– Å spille om et viktig mål som plass i Champions League betyr at vi gjør en god jobb. Men jobben er ikke ferdig og vi er nødt til å prøve og ta tre poeng mot Arsenal, sa Tottenham-manager Antonio Conte på tirsdagens pressekonferanse.

FØLELSER: Antonio Conte har som regel følelsene utenpå kroppen under kamp. Foto: Andrew Matthews

Samtidig er italieneren imponert over hva deres argeste konkurrent har fått til.

– Det vil ikke bli lett. Vi snakker om et veldig godt og velorganisert lag. Jeg syntes Arteta gjør en veldig god jobb, fortsetter Conte.

På pressekonferanser forteller også Conte at han ikke ble ansatt for å ta en plass i Champions League.

– De ansatte meg for å prøve å forbedre situasjonen, og jeg syntes vi må være stolte over det, for etter en vanskelig sesong for klubben er vi med i kampen. Etter min mening er det alltid fiasko når jeg ikke vinner, sier 52-åringen.

Arsenal mestvinnende

Gjennom Premier League-historien har de to lagene møttes 59 ganger (Premier League grunnlagt i 1992). Arsenal har vunnet flest kamper med 22 seiere mot Tottenhams 14. 23 av kampene har endt uavgjort.

TØFT OPPGJØR: Duellen mellom de to lagene blir fort en tøff batalje. Arsenals Granit Xhaka takler her Oliver SKipp. Foto: Mark Pain

De seneste årene har Tottenham regjert på hjemmebane, og Arsenal har ikke vunnet borte mot de liljehvite siden 16. mars 2014. En trend de nok ønsker å snu.

Tidligere denne sesongen, i september, vant Arsenal også oppgjøret 3-1 hjemme på Emirates.

Kampen skulle opprinnelig bli spilt 16. januar, men ble utsatt som følge av koronasmitte, skader og spillere på landslagsoppdrag i Arsenal-troppen.

