Stort gjennomslag for AUF: - Dette føles historisk

Arbeiderpartiet har vedtatt stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg. Leder for AUF, Astrid Willa Eide Hoem, er fornøyd med gjennomslaget.

– Det har vært viktig for AUF i veldig mange år. Vi har kjempa for dette i flere runder. Så det er klart at dette føles historisk. Det føles stort, sier hun til TV 2.

JUBLER: Astrid Willa Eide Hoem er svært fornøyd med at Arbeiderpartiet stiller seg bak AUF. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Etter representantforslag fra Venstre, skal nå Stortinget ta stilling til om 16-åringer skal kunne stemme ved kommune- og fylkestingsvalg.

Stortinget behandler for øyeblikket valgordningen og skal denne våren ta stilling til en rekke grunnlovsforslag.

Etter flere prøveprosjekter rundt omkring i ulike kommuner i landet, er det nå ett steg nærmere å bli en realitet.

– Jeg tror man har sett de positive resultatene fra det. Og ikke minst det når vi ser at demokratier rundt om i verden trues, så trenger vi også en sterk demokratisk beredskap, sier hun.

Videre påpeker AUF-lederen at det er viktig å få unge tidlig engasjert i politikk og samfunnet rundt dem.

Bør være myndig

Leder i Unge Høyre, Ola Svenneby, mener derimot at det er naturlig å holde grensen på 18 år. Han sier stemmerettsalderen bør være den samme som myndighetsalderen.

– Du burde kunne bestemme over ditt eget liv før du bestemmer over andres, og i Norge er myndighetsalderen 18 år, sier Svenneby.

MYNDIG: Ola Svenneby, leder Unge Høyre, mener man ikke burde få stemme før man er myndig. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Svenneby viser til at Arbeiderpartiet ikke har ønsket fritt skolevalg til 16-åringer. Han mener det er et godt eksempel på viktige avgjørelser der man ikke får lov til å bestemme selv, før man er myndig.

– Et eller annet sted må man sette grensen. Jeg synes det er litt krevende at man ikke kan ta opp lån når man er en 16, men man kan stemme for at kommunen, og resten av innbyggerne, kan få mer lån, legger han til.

Nils T. Bjørke, stortingsrepresentant for Sp, støtter lederen i Unge Høyre.

– Man burde ikke ha stemmerett før man selv kan stille til valg, sier han til TV 2.

Bjørke tilføyer at man ikke har sett økt valgdeltakelse i kommunene der de har forsøkt 16-års stemmerett, og mener det er andre måter å øke oppslutning på.

– Den beste måten er ikke å gi dem stemmerett, men å motivere til politisk arbeid og innsats, sier Bjørke.

– Historisk mulighet

Nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Lubna Jaffery (Ap), ønsker vedtaket velkommen.

Lubna Jaffery i Ap og Astrid Willa Eide Hoem stiller seg bak Venstres forslag. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

– Nå går vi i bresjen for en demokratiutvidelse og vil ha 16- og 17-åringer til å stemme ved kommune- og fylkesvalg, sier Jaffery.

Diskusjonen har foregått i Arbeiderpartiet i mange år. Nå skal dette tas videre i forbindelse med en eventuell ny valglov og et potensielt grunnlovsforslag.

– Bør man ikke være myndig for å kunne stemme?

– Du er voksen nok til å bestemme over eget seksualliv og er over kriminell lavalder, påpeker hun.

Stortingsrepresentant, Grunde Almeland i Venstre, mener det er viktig at flere partier på Stortinget nå går inn for deres forslag. Han sier dette er en historisk mulighet man ikke må gå glipp av.

– 16- og 17-åringer får beskjed fra storsamfunnet at de må ta ansvar for sine handlinger. Da mener vi også at de skal kunne delta i demokratiet, slik at de lam være med å påvirke, sier han til TV 2.