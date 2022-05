Stadig flere jukser med CV-en: – Starter ofte med en liten, hvit løgn

Advokat Cecilie Wille Søvik har spesialisert seg på CV-juks. Hun ser en tydelig tendens til at stadig flere jukser med CV-en og vitnemålet.

– Det starter ofte med en liten, hvit løgn, men kan få fatale konsekvenser, sier Wille Søvik i interesse- og arbeidstakerorganisasjonen Econa.

Hun er glad for at ikke noen av deres medlemmer har blitt mistenkt for dette så lenge hun har vært i Econa.

EKSPERT: Advokat Cecilie Wille Søvik er spesialist på CV-juks og ser at dette er noe stadig flere gjør. Foto: Josephine Røtnes/ Econa

Etter at profilerte helsetopper, konsernsjefer og toppolitikere er blitt tatt i å jukse på CV-en, skulle man tro at dette var noe folk hadde sluttet med.

Men tvert i mot.

Antallet personer som blir bakgrunnssjekket når de søker en stilling, øker for hvert år. Mens tallet på kandidater som ikke blir ansatt etter en slik sjekk har holdt seg stabilt på rundt 10 prosent. Ergo er det flere som jukser.

– Der man leter, finner man, kan man vel kanskje si, sier advokat Wille Søvik.

Econa er tydelige i sin anbefaling: Uttal deg så sannferdig som mulig, for å unngå problemstillingen i det hele tatt.

Forfalsket vitnemålet

Nylig fikk en av de mange juksemakerne merke hvor store konsekvenser dette kan få.

En 32 år gammel mann søkte da jobb som lærer ved en skole.

Men skoleledelsen ante ugler i mosen.

Mannens vitnemål, fra allmennlærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge, viste seg å være forfalsket.

VERDIPAPIR: Universitetet i Sørøst-Norge sender ut slike vitnemål etter fullført utdanning. Foto: Hege S. Riege/USN

Mannen ble nylig dømt til to ukers fengsel for dokumentforfalskning.

TV 2 har vært i kontakt med 32-åringen, som ikke ønsker å kommentere dommen.

– Ikke akseptabelt

Kommunikasjonsdirektør Reidun Mangrud ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) bekrefter at et vitnemål fra deres skole nylig ble forfalsket.

– Når vi deler ut vitnemål, gir vi en garanti for at mottakeren har en bestemt kompetanse. Vi kan ikke akseptere at et falsk vitnemål blir brukt til å kvalifisere noen til en stilling, sier Mangrud.

Universitet valgte derfor å anmelde forholdet.

– Dette er en trist historie, og selvsagt leit for den det gjelder, sier hun.

ANMELDTE: Reidun Mangrud opplyser at USN anmeldte personen for forfalskning av vitnemålet. Foto: Nils Kalve / USN

Hun påpeker at i denne saken gjaldt det forfalskning av fysiske papirer, noe som ikke skal være mulig lenger.

– Nå er vi heldigvis over på digitaliserte vitnemål, noe som gjør forfalskninger vanskeligere.

En klar økning

Daglig leder Hans Erling Stausland i Semac, som er de største i landet på bakgrunnssjekker, ser en klar økning i antall personer som får anmerkninger og ikke blir ansatt etter sjekk av bakgrunnen deres.



– Andelen anmerkninger har økt betydelig i år og i fjor, når vi sammenligner med de foregående årene, sier Stausland.

MER JUKS: Hans Erling Stausland i Semac mener stor konkurranse om stillingene kan øke risikoen for juks. Foto: Semac

Han kan ikke si at alle anmerkningene omhandler juks, men mener dette er en god indikator på at andelen juks er stigende.

– I første kvartal i år har vi hatt 70 prosent vekst i antall bakgrunnssjekker. Samtidig har tallet på kandidater, som ikke blir ansatt etter en slik sjekk, holdt seg stabilt på rundt 10 prosent. Det sier litt, sier Semac-sjefen.

Ekspertene mener det er vanskelig å svare på hvorfor stadig flere tar sjansen på å jukse på CV-en sin.

Men hard konkurranse i arbeidsmarkedet kan være en årsak.

– Det er nå mye hardere konkurranse i arbeidsmarkedet. Det betyr at det er stadig viktigere å fremstå på en best mulig måte. Stor konkurranse om stillingene kan øke risikoen for juks, sier han.

– Skremmende

Selv om andelen bakgrunnssjekker av arbeidssøkere øker, er ekspertene overrasket over at mange firma ikke følger myndighetens anbefaling og foretar bakgrunnssjekk.

– Det er skremmende hvor mange selskap som ikke har en bevisst holdning til å foreta en bakgrunnssjekk av personer man vurder å tilsette i nøkkelstillinger, sier Kristian Thaysen.

Han er daglig leder i konsulent­selskapet Agenda Risk og jobber med å avsløre CV-juksere.

AVSLØRER: Kristian Thaysen mener bedrifter utsetter seg for stor risiko ved å ansette jobbkandidater som blant annet bevisst pynter på CV-en. Foto: Bård Gudim

Thaysen mener om noen jukser på CV-en er det sjelden en «uskyldig glipp», men heller en type adferd som er symptomatisk for hva slags arbeidstaker man egentlig har fått om bord.

Men skal man foreta bakgrunnssjekk, er det noe man bør være obs på:

– Når man foretar en bakgrunnssjekk av en kandidat, er det også svært viktig at man ivaretar kravene etter personopplysningsloven og ikke sjekker ting som ikke er relevant, sier granskeren.