Døde etter voldshendelse – mann siktet for drap

En mann i 40-årene er nå siktet for drap.

– Mannen ringte selv til politiet og meldte ifra om hendelsen, og han har knyttet seg til åstedet og voldshandlingen, forteller politiinspektør Odd Skei Kostveit i en pressemelding.

Politiet fikk melding klokken 01:55 natt til onsdag. Politiet rykket på bakgrunn av meldingen ut til en adresse i Tønsberg, der mannen ble pågrepet.

Kostveit forteller at den avdøde og den nå drapssiktede mannen kjente hverandre. Han ønsker derimot ikke å gå inn på hvilken relasjon de to hadde til hverandre.

Vil undersøke psykisk helse

– Fokus til politiet i dagene fremover vil være å forsøke å avdekke foranledningen til den tragiske hendelsen, sier Kostveit.

Politiet har bedt om at sakkyndige gjennomfører en prejudisiell undersøkelse av den siktede mannen.

– Det er ikke noen konkrete holdepunkter for at han ikke har vært tilregnelig, men vi gjør det for å være helt sikre, sier Kostveit.

Den drapssiktede mannen var først siktet for grov kroppsskade, men siktelsen ble endret til å gjelde drap onsdag formiddag.

– Er det våpen involvert?

– Jeg vil ikke gi noen detaljer rundt det. Det er vold som er utøvd. Det kan skje ut som det har skjedd inne i leiligheten til fornærmede, sier Kostveit.

Dømt for vold tidligere

Politiinspektøren sier til TV 2 at den siktede mannen er dømt for vold en gang tidligere.

Mannens forsvarer Anders Hasle sier at han foreløpig har hatt en samtale med sin klient.

– Han er ikke i stand til å avgi en forklaring enda. Han opplever situasjon som vanskelig, sier Hasle til TV 2.

Forsvareren ønsker ikke gå nærmere inn på bakgrunnen for saken, men bekrefter at hans klient meldte seg for politiet selv.

Politiets krimteknikere gjør undersøkelser i boligen til både siktede og avdøde onsdag ettermiddag.

– Vi vil i tillegg til åstedsundersøkelse avhøre vitner og gjennomføre en rundspørring i området for å få et bilde av hva som har skjedd, sier Kostveit.

Saken oppdateres!