Politiet: Slik lurte de banken til å betale ut enorme summer

Fire menn, to av dem bankansatte, sitter fengslet mens politiet etterforsker en omfattende korrupsjons- og svindelsak.

BANKANSATTE SIKTET FOR KORRUPSJON:

Totalt mener politiet at saken kan omfatte utbetalte lånebeløp på over 100 millioner kroner.

Saken ble kjent da politiet gikk til en koordinert aksjon mot tre menn onsdag 6. april. Siden har enda en mann blitt pågrepet og varetektsfengslet i saken.

– Vi har gjort mye siden aksjonen som jeg av taktiske hensyn ikke kan si noe om. Vi er ennå i en tidlig fase, og det er mye arbeid knyttet til en så stor sak, sier politiadvokat Jørn Johannessen Lyche i Øst politidistrikt til TV 2.

Tre ulike roller

Én måned etter aksjonen kan han likevel si litt mer om hvordan politiet mener at korrupsjonen har foregått.

Politiadvokat Lyche mener at man kan dele de involverte inn i tre kategorier.

– Det er kunder som betaler en bestikkelse, så er det mellommenn som mottar bestikkelsen og kobler kunden til en bankansatt, også er det de bankansatte som mottar bestikkelser for å manipulere lånesøknader, sier han.

– Hvor mange kunder er det snakk om?

– Det er det store spørsmålet. Helt i initialfasen sa vi at det totalt var snakk om over 10 millioner kroner. Slik saken har utviklet seg, ser vi at vi kan komme i en situasjon der vi bikker 100 millioner, sier Lyche.

Av de som hittil er fengslet i saken, er det to bankansatte og to mellommenn, slik politiet ser det.

– Sett i sammenheng med sakens omfang og kompleksitet er det også helt åpent for at det kan komme flere pågripelser, sier han.

De to bankansatte jobber i en bank i Oslo. TV 2 har vært i kontakt med banken, som opplyser at de samarbeider godt med politiet. Det bekrefter Lyche.

– Vi har en dialog med banken med tanke på etterforskning, og jeg synes vi har et godt samarbeid, sier han.

Nekter straffskyld

Alle de fire som sitter i varetekt, er fengslet å grunn av faren for bevisforspillelse.

«Selv om flere personer ble fengslet allerede for flere uker tilbake, er det grunn til å tro at også andre kan være involvert», skriver Borgarting lagmannsrett om mannen som ble pågrepet 28. april.

«Politiet har derfor behov for å kartlegge nettverket uten at siktede gis mulighet til å varsle eventuelle andre involverte, eller gi dem mulighet til å tilpasse og koordinere sine forklaringer», skriver retten videre.

«Politiet trenger dessuten tid til å sikre spor og verdier i kryptovaluta og til å gjennomgå digitale lagringsmedier, uten at siktede gis mulighet til å forspille disse.»

FORKASTET ANKEN: Mannen i 30-årene anket fengslingen til Borgarting lagmannsrett, men nådde ikke frem. Foto: Frode Sunde / TV 2

Mannen, som politiet mener har operert som mellommann, nekter straffskyld og har forklart seg for politiet. Hans forsvarer, advokat Fredrik Berg, ønsker ikke å kommentere saken.

Håper på avklaring

De tre mennene som ble pågrepet for en måned siden, sitter fortsatt i varetekt.

Advokat Christian Flemmen Johansen, som forsvarer en av de bankansatte, sier at hans klient opplever varetektsoppholdet som en stor belastning.

– Saken er omfattende, og jeg forstår det dithen at politiet har innledet en større etterforskning. Ting tar derfor nødvendigvis en del tid, men vi håper fortsatt på en snarlig avklaring rundt min klients rolle og veien videre.

– Hva mener du om at det ifølge politiet kan dreie seg om over 100 millioner kroner?

– Jeg noterer meg beløpet, men ønsker på nåværende tidspunkt ikke å ha noen mening om det, utover at det fremstår svært høyt, sier han.

Den andre bankansattes forsvarer, advokat Inam Ghous Ali, ønsker ikke å kommentere saken. Det gjør heller ikke advokat Usama Ahmed, som forsvarer den den fjerde mannen.