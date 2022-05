Sp-ordfører Ivar Vigdenes går av

Ordfører i Stjørdal Ivar Vigdenes (Sp) søker om fritak fra vervet som ordfører. Han har også bestemt seg for ikke å ta gjenvalg, melder han i en pressemeldning.

Vigdenes, som har vært ordfører i Stjørdal siden 2013 sendte selv ut en pressemelding ved 12-tiden onsdag, melder Trønder-Avisa.

Han oppgir i pressemeldingen at det er familiære årsaker bak avgjørelsen, der det skriver at han finner det «uforholdsmessig byrdefullt å kunne stå til videre tjeneste».

Vigdenes har tidligere vært i mediene i forbindelse med den tidligere trakasserende hyttemelding til tidligere partileder Liv Signe Navarsete.

Han var en av to personer som deltok på turen.

– Jeg har selv ikke sendt meldingen, og skulle jeg få vite hvem som har sendt den, så ville jeg ha sagt fra om dette. Det gjelder i fortid, nåtid og framtid, uttalte Vigdenes til TV 2.



Utfordringer med svangerskapet

«Sommeren 2017 ble min kone og jeg foreldre til vårt første barn. Det var en lenge ønsket velsignelse. Svangerskapet var imidlertid ikke uten komplikasjoner. På denne tiden krevde ordførervervet veldig mye av meg, og jeg ga deretter. Det har i ettertid plaget meg at jeg ikke var mer til stede for min kone i den tidsperioden dette skjedde. Svangerskapet endte i en for tidlig fødsel, men det gikk heldigvis bra», skriver Vigdenes i pressemeldingen.

Han opplyser at fysiologiske forhold tilsa tidlig at det kunne forventes utfordringer i dette svangerskapet.

«Siden jul har min kone vært sykmeldt nærmest i hele perioden. Dette vil også være tilfellet fram til fødsel, og med forventet økende komplikasjoner fram til dette tidspunkt. Jeg ønsker for egen del ikke en gjentakelse av det som skjedde i 2017. Og på denne bakgrunn finner jeg ikke å kunne utøve vervet som ordfører på en for meg tilfredsstillende måte. Vervet og jobben som ordfører er mer en livsstil enn en jobb, og innebærer optimalt sett mange forpliktelser. Dette så vel på dag, som på kvelds- og helgetid», skriver Vigdenes videre.

Ingen andre hensyn

Vigdenes avviser overfor Trønder-Avisa at det ligger flere hensyn bak.

Vigdenes ventes å bli løst fra vervet allerede under kommunestyremøtet neste uke. Han ber også om permisjon fra kommunestyret frem til september i år.