Svensk Eurovision-favoritt kjenner ikke på presset – takker verdenskjent far

TORINO, ITALIA (TV 2): Det er ikke bare på grunn av Eurovison-favoritt Cornelia Jakobs vakre røst at hun får enormt med oppmerksomhet i Italia. Hun har også gjort et undertøystunt, kommet med et kontroversiellt italiensk utspill og blitt kjent igjen som datteren til en rockekjendis.

Torsdag 12. mai skal svensken kjempe om en finaleplass i den andre semifinalen.

TV 2 møtte den populære artisten, som virker å ha bena godt plantet i jorden, selv etter massiv internasjonal oppmerksomhet og favorittstempel.

– Det er et kjempekompliment. Jeg blir veldig glad. Det er en ære.

ARTISTPAPPA: Samuel Jakob er kjent utenfor Sveriges landegrenser. Foto: Leif R. Jansson/ TT

En reise

På spørsmål om hun kjenner på presset som følger med å representerer Sverige, som «alltid» gjør det bra i Eurovision Song Contest, svarer hun:

– Jeg forstår presset, men jeg kjenner ikke på det. Jeg vet ikke om det er rart, men det er nok fordi det bare er noen måneder siden jeg var en ganske ukjent artist i Sverige, og nå sitter jeg plutselig her, det er fans fra hele verden og folk har gitt meg et favorittstempel. Det er så utrolig fantastisk og stort, det å ha gjort en sånn reise på så kort tid. Jeg er bare takknemlig.

Faren hennes er Samuel Jakob, som ble verdenskjent gjennom rockebandet The Poodles. Hun tror at en av grunnene til at hun klarer å holde nervene i sjakk, er at musikk er så naturlig for henne på grunn av ham.

– Det kan gi en trygghet for meg. Han har vært musiker hele mitt liv, og det har gitt meg en naturlig inngang til musikk. Jeg begynte å synge på scenen under hans konserter da jeg var rundt syv år.

Oppmerksomhet etter undertøy-stunt

Det italienske magasinet Corriere uderstreker hvor viktig det er å sørge for at man blir lagt merke til før semifinalen i Eurovision Song Contest. De har skrevet en artikkel om dette, og bruker et bilde av Jakobs for å vise frem poenget sitt.

SEXY: Svensken fikk mye oppmerksomhet da medier fra store deler av verden var samlet for intervjue artistene på rød løper forrige søndag. Foto: Yara Nardi

«Målet er å bli lagt merke til. Enda mer hvis du ikke er i «de fem store»-landene og du må vinne semifinalen hvis du har som mål å synge i finalen som teller», skriver ukebladet.

De trekker de frem svenske Jakobs, som stilte i sort undertøy på rød løper. Avisen har også bitt seg merke i hva hun har skrevet i biografien på Instagram-profilen sin:

«Viva la figa». Oversatt fra italiensk betyr dette «lenge leve fitta».

– Hun skriver «viva la figa», vel vitende om hva det betyr på italiensk, hevder avisen.

Fire land kan vinne

Flere eksperter mener at enten hun, Storbritannias Sam Ryder eller Italias Mahmood & Blanco hadde vunnet konkurransen i år om ikke det hadde vært krig i Ukraina.

GUTTEDUO: Storfavorittene Mahmood & Blanco. Foto: Heiko Junge / NTB

Bettingselskaper har satt Ukraina og Kalush Orchestra som favoritt til å vinne, blant annet fordi de tror mange vil stemme på dem ut av sympati.

Jakobs får spørsmål om hvordan det føles og potensielt sett miste en seier på grunn av politisk stemmegiving.

– De har min fulle support. Jeg syns de er modige, sier hun, tar en tenkepause og sier:

– Historisk sett så har vi alltid hatt kultur for å gi oss pauser i vanskelige tider, og at man kan få litt hjelp fra det. Derfor tror jeg det er bra at de er med og virkelig gir den pausen til sitt folk og dem som er involvert. Jeg syns det er fett og fint at de gjør det, og jeg støtter dem fullt ut.

Hun understreker at hun for øvrig elsker sangen deres, og mener den ville hatt gode sjanser uansett.

TV 2 spurte også Mahmood & Blanco om det samme.

SOLSTRÅLE: Sam Ryder går stort sett rundt og smiler, uansett hvor han er. Foto: Nderim Kaceli / ipa-agency.net

– Ukraina er god konkurranse for oss. Jeg tror stemmene vil gå til den beste låten. Det som skjer i Ukraina er veldig trist, og vi håper det slutter snart.

Ønsker å fjerne stigma

Det siste av de fire landene som ligger i teten, skal man tro bettingselskapene, er Sam Ryder. Han er kanskje årets største sjokk, for Storbritannia har en tendens til å gjøre det svært dårlig i konkurransen. Senest i fjor fikk engelskmennene 0 poeng.

Han sier det føles bra og være høyt oppe på ekspertenes bettinglister, men tenker ikke så mye på det:

– Det føles bra, men hør her: Det handler om hva du kan gjøre med plattformen man er velsignet med å ha. For en kort periode handler det om hva du gjør og hvilken beskjed du ønsker å formidle. Man kan bli lurt til å tenke at dette handler om de tre minuttene på slutten av showet, men det handler ikke om det. Jeg lover deg. Det er så mye større enn det. Hjemme er det et stigma rundt Eurovision. Jeg har aldri følt meg mer sikker på noe, enn at vår jobb er å prøve å fjerne det stigmaet og heller få inn litt positivitet i den fortellingen.

Ukrainas Kalush Orchestra gjorde også et langt intervju med TV 2. De forteller hvordan ett bandmedlem er igjen og forsvarer landet deres, at familiene deres er igjen i Ukraina, hva den internasjonale støtten betyr og hvordan det føles å være favoritter. Se intervjuet under.