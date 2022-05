Boris Johnson: – Har signert sikkerhetsavtale

Oppdateres.

Statsminister Boris Johnson besøker onsdag Sverige for å diskutere den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, bilaterale relasjoner og fremtidig samarbeid mellom de to landene.

Møtet finner sted på herregården Harpsund utenfor Stockholm.

Der har han signert nye avtaler som omhandler nye sikkerhetsgarantier for å øke den europeiske sikkerheten, melder Reuters.

– Vi står standhaftig og utvetydig i vår støtte til både Sverige og Finland, og signeringen av disse sikkerhetserklæringene er et symbol på den evige forsikringen mellom våre nasjoner, sier Johnson.

Viktige samarbeid

I en samlet pressekonferanse sier Andersson at støtteavtalen inkluderer militær støtte i krisetider.

– I krisetider blir samarbeid ennå viktigere, ikke minst for våre internasjonale forsvarssamarbeidspartene, sier Andersson innledningsvis.

Statsministeren nevner spesielt samarbeidet med Storbritannia og Nato.

– Vi er enige om å møte utfordringer sammen, både i fredstider, kriser og konflikter sammen. Dersom et av landene blir utsatt for en krise eller et angrep, så er Storbritannia og Sverige enige om å assistere hverandre på en rekke måter, sier Andersson.

Støtten vil bli gitt på forespørsel fra det berørte landet og kan bety deling av militære ressurser.

Andersson sier støtteerklæringen vil være gjeldene uavhengig av hvilke beslutninger Sverige vil ta rundt sikkerhetssituasjonen videre.

For det store bakteppet for besøket, er likevel Sveriges og Finlands vurdering av et framtidig Nato-medlemskap.

– Krigen i Ukraina tvinger oss til å ta vanskelige beslutninger, sier Johnson, idet han inntar talerstolen.

Vurderer Nato-medlemsskap

– Statsministeren vil kunngjøre Storbritannias intensjon om å støtte de to nasjonenes væpnede styrker dersom de enten møter krise eller blir utsatt for angrep, står det skrevet i sikkerhetserklæringen, ifølge nyhetsbyrået.

Etter Sverige-besøket reiser Johnson videre til Finland.

Både Finland og Sverige vurderer for tiden medlemskap i Nato, som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

Finlands statsminister, Sanna Marin, omtaler et mulig medlemskap i Nato som en historisk begivenhet, og sier at dersom landet søker, vil det være for sikkerheten til egne borgere og for å styrke det internasjonale samfunnet.

– Gruskapen mot sivile fortsetter. Dette kan ikke aksepteres fra noen nasjon og mindre fra et permanent medlem av Sikkerhetsrådet, sier Marin, og er tydelig på at hun mener at Russlands handlinger bryter med internasjonale lover.

Boris Johnson og Magdalena Andersson holder en felles pressekonferanse klokken 13.40.

Se video øverst i saken.