Denne norske stjerneartisten fikk Kirsti til å delta på The Voice

Kirsti Lucena (35) er en av de åtte gjenværende deltakere i årets sesong av The Voice. Fredag er det duket for den tredje live-sendingen, hvor Lucena håper å imponere TV-seerne nok en gang.

– Jeg skal synge «Juice» av Lizzo, men min egen versjon. Den starter med rolig soul i begynnelsen, og så er det rett på dans, forteller 35-åringen da TV 2 prater med henne på vei til dansetrening.

– Det er litt skummelt å måtte lære koreografien to dager før sending, men det blir veldig spennende, fortsetter hun.

Nerver er noe Lucena føler på nå som hun er i fokus på scenen. Hun har nemlig vært vant til å synge foran store publikum på både konserter og musikaler – bare ikke som hovedperson, men korist.

«Du er tjukk i hodet om du ikke melder deg på!»

Lucena har alltid vært glad i musikk, og hun forteller at det å være med på The Voice er akkurat som en «barndomsdrøm gått i oppfyllelse». Det tok derimot lang tid før hun klarte å melde seg på programmet.

– Jeg har vært veldig redd for The Voice, for det er jobben min å synge fra før av. Så fallhøyden var ekstrem høy. Frykten for at ingen skulle snu seg holdt meg tilbake, forteller hun åpenhjertig.

Derfor fikk den 35 år gamle Sandnes-dama et lite dytt opp på den store scenen. En av dem som oppfordret henne til å melde seg på, var den nære kollegaen og venninnen Marion Ravn (37).

STØTTESPILLER: Kirsti Lucena (t.v) har fått mye støtte av den gode venninnen Marion Ravn (t.h) både før og under deltakelsen i The Voice. Foto: Privat

– Jeg jobbet på musikal Chess sammen med Marion, og jeg ringte henne for å si at jeg vurderte å melde meg.

– Da jeg sa jeg syns det virket skummelt svarte hun bare: «Du er tjukk i hodet om du ikke melder deg på!», sier hun og ler.

Til TV 2 sier Ravn at det var åpenlyst for henne at Lucena måtte melde seg på The Voice, og mener hun er Norges beste vokalister.

– Det er på tide at Norge får oppdage hennes talent. Ikke bare synger hun bra, men hun er en entertainer til fingerspissene som lager super bra show! Så folk må stemmene på henne så det blir ordentlig liv i finalen!, sier hun i en e-post.

Har vært raus og støttende

Lucena valgte derfor å ta talentet sitt til blind audiotions på The Voice, hvor hun imponerte mentor Matoma (30) stort og havnet på hans lag. Ravn var en av de første hun ringte for å fortelle den gode nyheten.

– Etter blinds så ringte jeg henne for å si jeg var videre. Da begynte Marion å gråte fordi hun var så glad på mine vegne. Jeg føler oppriktig hun er min største fan, forteller Lucena.

Ravn bekrefter historien, og sier at hun er overlykkelig over at venninnen gikk videre.

– Det var ekstra stas at alle mentorene snudde seg! Det er helt fantastisk å se Kirsti på The Voice nå! Jeg er så stolt av henne at jeg bare griner, skriver hun.

35-åringen forteller at Ravn har vært en stor støttespiller for henne gjennom hele karrieren, noe hun ser på som sjeldent fra en så etablert artist som Ravn i en konkurruransepreget bransje.

– Hun er helt innforstått med at vi ikke er konkurrenter fordi vi er så forskjellig. Vi har forskjellige kvaliteter og talenter, så hun har alltid vært veldig raus og støttende.

En annen kjent og kjær norsk artist som Lucena har et tett forhold til er Heine Totland (51). Hun har vært fast korist for han i flere år etter deres første møte da hun var 21 år gammel.

LANGT VENNSKAP: Kirsti har vært en av kordamene til Heine Totland siden hun var 21 år gammel. Foto: Privat

– Jeg pleier å tulle med «livet før og etter Heine Totland», sier hun og ler.

– Jeg har alltid fått hjelp av han, og han har vært min «wingman» nummer én. Han har også hjulpet meg å bli mye mer avslappet, og han har oppfordret meg til å være litt mer «crazy». Han har, akkurat som Marion, tatt meg under vingen og med på fantastiske spillejobber.

Vil utgjøre en forskjell

– For meg så handler deltakelsen på The Voice om representasjon. Jeg vokste ikke opp med å se meg selv på TV eller i hovedroller i musikaler, forteller hun åpenhjertig.

Lucena er halvt filippinsk og halvt dansk. Da hun vokste opp følte hun seg unik, ettersom hun hadde et annet utseende og en annen «sound» enn dem rundt seg. Hun trodde dette ville gi henne en fordel i den tøffe bransjen, men det viste seg at hennes særpreg ville jobbe mer mot henne enn for henne.

– Da jeg gikk ut av musikkskolen passet jeg ikke inn i noen boks. Jeg var ikke tynn nok til å spille «normal», ikke tjukk nok til å spille «hun store», hadde for mørk stemme til å spille ung, ikke hvit nok til å være hvit, og ikke mørk nok til å være mørk.

Hun har lenge ønsket en endring i bransjen hun jobber i, hvor de som caster tenker utenfor boksen når de velger både kvinner og menn for hovedroller på scenen. Hun mener det første steget i riktig retning er å snakke om det.

– Min store drøm er å spille en stor hovedrolle i en musikal, siden jeg aldri har sett noen som meg i en hovedrolle. Jeg deltar i The Voice for å ta mer plass og vise hva jeg kan, men også for lille Kirsti som ikke hadde en som meg å se opp til. Så kanskje noen kan se på meg og tenke «hun er sånn som meg!».

The Voice ser du direkte på fredager kl. 20 på TV 2 og TV 2 Play.