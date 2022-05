– Hvis ikke dette skjer, kan det bli veldig problematisk i sommer

NVE følger spent med. De neste ukene og månedene vil være avgjørende for hvordan sommeren blir for mange av oss.

Kalenderen viser 11. mai, og allerede har NVE målt rekordlave grunnvannsstander for årstiden flere steder i Sør-Norge.

I Bø i Telemark og Lindesnes i Agder har grunnvannsstanden aldri vært så lav for 11. mai siden målingene startet i 1980.

I de store innsjøene på Østlandet, som Randsfjorden og Tyrifjorden, er vannstanden over én meter lavere enn vanlig. Mjøsa ligger 1,3 under normal vannstand for mai.

Dette påvirker særlig to ting som kan skape problemer utover sommeren: Drikkevannet og kraftproduksjonen.

– Årsaken er at det har vært lite nedbør de siste månedene, kombinert med lite snø i fjellet, som gjør at vi ikke kan belage oss på den vanlige snøsmeltingen, sier Hervé Colleuille, seksjonssjef og hydrogeolog i NVE, til TV 2.

– Masse regn

I tillegg til at grunnvannet, som vann i elver og vassdrag i stor grad stammer fra, er lavt, er også jorden generelt tørr. Det betyr at når det kommer nedbør, som for eksempel tirsdag denne uken, så trekker det rett inn i bakken.

– For at nedbør skal kunne bøte på den lave grunnvannstanden, må det regne mye mer enn normalt i flere uker. Jorden absorberer mye fuktighet, og for at det skal hjelpe må det komme veldig mye regn, sier han.

Han understreker at grunnvannet foreløpig ikke er kritisk lavt, men at det ser skummelt ut for sommeren.

– Fra våren og mot sommeren er det normalt at grunnvannet synker. Det er normalt på sitt laveste i august og september. Nå ser vi allerede en vannstand som tilsvarer det som er midt på sommeren i et normal-år, og det lover ikke godt for sommeren, dersom ingenting skjer, sier han.

Det er dette som særlig gjør NVE bekymret nå.

– Hvis ikke kommer mye regn i løpet av mai og juni, kan det komme til å bli veldig problematisk i sommer, sier han.

Konsekvenser

Colleuille sier tørken allerede har fått konsekvenser. I Oslo oppfordres befolkningen til å spare på vannet, og her kan det bli aktuelt å sette inn strengere tiltak etterhvert.

I Hjartdal kommune har de allerede innført forbud mot å vanne i hagen.

I tillegg er det lite vann i magasinene som brukes til produksjon av kraft, noe som gir lavere kraftproduksjon og bidrar til høyere strømpriser.

– I tillegg ser vi at en del båthavner i de store innsjøene som Randsfjorden og Mjøsa er uttørket og ikke kan brukes. I landbruket er også den tørre jorda et problem, og det kan gå utover avlingene, sier han.

Hva de fulle konsekvensene vil bli dersom nedbøren uteblir, mener Colleuille det er vanskelig å svare på.

– Vi oppfordrer vannverkene til å følge med på grunnvannsstanden. De neste ukene blir avgjørende, og vi følger situasjonen tett. Dersom noe ikke skjer nå kan det skape store utfordringer, sier han.