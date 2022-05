Ønsker ukrainske flagg velkommen i Oslos barnetog

17. mai-komiteen i Oslo sier de ønsker at barna i barnetoget skal få velge selv hvilket flagg de vil flagge med, men oppfordrer til å ta i bruk det norske.

– Jeg tror vi kommer til å se en del ukrainske flagg i barnetoget i år, og det er helt lov, sier lederen for 17. mai-komiteen i Oslo, Anna Dåsnes til TV 2.

Toget som passerer Det kongelige slott har ikke blitt arrangert siden 2019, og derfor er det flere barneklasser som aldri har opplevd å få hilse til kongefamilien på 17. mai.

Barna får velge selv

Dåsnes mener likevel det er er viktig at barna selv skal få velge hva de ønsker å flagge med.

– Grunnen til at vi ikke direkte oppfordrer til å flagge med det ukrainske flagget, er fordi vi ikke ønsker at skolene skal velge ut én spesifikk politisk sak på vegne av elevene. Vi har barn fra veldig mange land i osloskolen, og alle verdens flagg har alltid vært velkomne.

Komitelederen understreker at det er det norske, samiske eller FN-flagget de oppfordrer til å flagge med i barnetoget, men at det ikke er ulovlig å velge et annet.

– Alle flagg ønskes velkomne i toget, sier hun.

Salutt går som normalt

Noen kommuner i Norge, blant annet Larvik, vil droppe salutter på nasjonaldagen for å ta hensyn til flyktninger. Det blir ikke aktuelt i Oslo.

– Vi har sagt til Forsvaret at vi ikke støtter å endre på det i år, fordi vi heller synes det er viktig å informere de som feirer 17. mai for første gang om at det vil komme en salutt på nasjonaldagen.

Hun understreker, igjen, at Oslo er en by med mangfold, og at det er flere innbyggere med opprinnelse fra mange forskjellige land.

– Salutt har vi hatt i alle år, men vi vil altså være oppmerksomme på å informere tydelig om dette, sier Dåsnes.