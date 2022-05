Halsey åpner opp om helsen: – Begynte å bli skikkelig ille

I historiefunksjonen på Instagram åpner den amerikanske artisten Halsey (27) opp om sin helsetilstand.

Hun har nemlig slitt med blant annet kvinnesykdommen endometriose, og måtte operere i forbindelse med dette. Mandag la Halsey ut en video på TikTok der hun i tillegg delte at hun er allergisk mot en rekke mat- og drikkevarer.

Nå deler hun ytterligere detaljer om helsen. Det melder blant mediet Page Six.

Flere diagnoser

Halsey forteller at helsen hennes har forandret seg stort siden hun ble gravid og fødte sønnen Ender sommeren 2021.

– Jeg begynte å bli veldig, veldig dårlig. Jeg har vært syk mer eller mindre hele mitt voksne liv, men det begynte å bli skikkelig ille, sier artisten på Instagram.

Hun utdyper deretter at hun ble innlagt på sykehuset flere ganger for anafylaksi, nemlig en alvorlig allergisk reaksjon.

– Etter å ha vært hos hundre tusen leger, be jeg diagnostisert med Ehlers-Danlos syndrom, Sjøgrens syndrom, Mastocytose (MCAS) og Postural takykardisyndrom (POTS), forteller Halsey og legger til at hun fortsatt leter etter svar på grunnårsaken til noen av diagnosene.

– Det kan potensielt være en annen type autoimmun sykdom.

Halsey forteller at hun har hatt autoimmune problemer hele livet, men at dette har blitt verre etter fødselen.

Skal på turné

Grunnet helseproblemene er artisten for øyeblikket på en behandlingsplan, og nå forbereder hun seg på den kommende turnéen «Love and Power Tour».

– Jeg holder dere oppdatert fordi jeg vet at dere har sett hjertemonitoren og at jeg er syk hele tiden, og jeg vil ikke at noen skal bekymre seg, sier hun.

– Jeg gleder meg så mye til å dra på turné fordi det holder tankene mine borte fra alt og holder kroppen min sunn fordi jeg er i aktivitet og gjør kondisjonstrening hver dag.

Halsey sier i Instagram-videoen at hun er selvsikker på at hun kommer til å kunne gjennomføre turnéen på en sunn måte, slik at hun kan opptre på sitt beste for fansen.

– Jeg kan ikke dra på turné på samme måten som jeg kunne da jeg var yngre. Jeg brydde meg ikke om kroppen min og jobbet sinnsyke timer og dager på rad. Jeg har lært mye om hvordan jeg skal gjøre jobben min under forholdene som jeg opplever.

Halsey er blant annet kjent for låtene «Closer», «Without Me» og «Graveyard». Artisten har over 37 millioner månedlige lyttere på musikkplattformen Spotify og er for tiden er hun aktuell med en forlengelse av albumet «If I Can't Have Love, I Want Power».