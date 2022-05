Supergode muffins til store og små

Disse oppskriftene gir ca. 10-12 muffins. Oppskriften på topping kan brukes både til gulrotmuffins og sjokolademuffins. Har du ikke muffinsbrett kan du bruke doble muffinsformer på et stekebrett.

Gulrotmuffins - dette trenger du:

3 egg (ikke velg de minste eggene)

250-300 g sukker

2 dl flytende Melange med rapsolje*

2 ts vaniljesukker

325 g hvetemel

2 ts kanel

½ ts revet muskat

1 ½ ts bakepulver

1 ½ ts natron

Ca. 400 g finrevet gulrot og eventuelt 1 finrevet eple

75 g grovhakket mørk sjokolade/kokesjokolade (kan sløyfes)

MUFFINS: Gulrotmuffins og sjokolademuffins med topping. Foto: God morgen Norge

Kremost topping:

150 g myk margarin (ikke flytende)*

Ca. 300 g myk/romtemperert nøytral kremost

250-300 g melis

1 ss vaniljesukker og eventuelt 1-2 ts saft fra sitron

Friske bær til pynt (for eksempel jordbær eller bringebær og blåbær)

Slik gjør du:

Pisk sammen egg og sukker til en lys eggedosis. Rør inn flytende Melange. Sikt inn hvetemel, kanel, muskat, natron og bakepulver og rør sammen. Tilsett fint revet gulrot og eple og eventuelt hakket kokesjokolade. Rør sammen. Fordel deigen i muffinsformer ca. 2/3 fulle. Stek muffinsene på stekeplate midt i ovnen ved 180 grader i 15-25 minutter, steketidavhengig av størrelsen på muffinsformene. Sjekk med en kakepinne at muffinsene er gjennomstekt.

Topping: Rør sammen myk margarin og melis og pisk så inn romtemperert kremost og vaniljesukker. Sprøyt ostekremen oppå muffinsene. Pynt med friske bær rett før servering. Topping kan også brukes til sjokolademuffins.

Sjokolademuffins - dette trenger du:

2 egg

2 ½ dl sukker

100 g (1 dl) flytende Melange*

2 dl melk eller melk som tåles

2 ss kakao

2 ts vaniljesukker

2 ts bakepulver

5 dl hvetemel

10-12 stk Smil sjokolade til fyll eller frosne bringebær



Slik gjør du:

Legg muffinspapirformer i en muffins brett (eventuelt doble former). Varm stekeovnen til 175 grader. Visp lett sammen egg og sukker (trenger ikke vispes til eggedosis). Rør sammen flytende Melange og melk og tilsett i eggeblandingen under omrøring. Bland sammen det tørre. Sikt inn i egg og melkeblandingen og rør sammen til en glatt deig. Fyll i muffinsformer 3/4 fulle og legg en Smil sjokolade i hver form. Trykk litt ned i deigen. Smil kan erstattes med for eksempel frossen bringebær. Stek på midterste rille i 12-14 minutter. Avkjøl og sprøyt på kremfyll som til gulrot muffins.

*I samarbeid med produktplassering