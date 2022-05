Dropper munnbind-krav

Det melder det europeiske byrået for luftvern (EASA) og det europeiske smittevernbyrået (ECDC) onsdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

De nye retningslinjene vil tre i kraft fra og med mandag 16. mai.

– Fra og med neste uke vil det ikke være et krav om bruk av munnbind på flyreiser, sier direktøren i EASA Patrick Ky i en uttalelse.

– Sterkt ønske

Ky sier videre at det er en lettelse at de omsider kan fjerne dette kravet, over to år inn i pandemien.

– For mange passasjerer, og også flybesetningsmedlemmer, er det et sterkt ønske om at masker ikke lenger skal være en obligatorisk del av flyreisene, sier han videre i en uttalelse.

ECDC-direktør Andrea Ammon sier at vi nå har bedre kunnskap om risikoen for spredningen av korona og de ulike variantene.

– Selv om risikoen fortsatt er til stede, så har vi sett at blant annet vaksiner har gjort at livene våre begynner å gå tilbake til det normale, sier Ammon ifølge pressemeldingen.

– Frivillig

Pressesjef i SAS John Eckhoff sier til TV 2 at de gikk tilbake til vanlige prosedyrer slik de var før pandemien allerede 4. april.

– Dette betyr at det er frivillig for passasjerer og mannskap å benytte munnbind på de fleste SAS-flyvninger, sier han.

Eckhoff sier at de foreløpig beholder krav om munnbind på destinasjoner der myndighetene krever det, deriblant Italia og USA.

– Sjekk grundig

– Hvis italienske myndigheter fjerner kravet, gjør vi også det, sier han.

Også hos Norwegian ble det generelle kravet om munnbind opphevet 4. april.

– Det kan fortsatt være munnbindpåbud på ulike destinasjoner. Vi anbefaler derfor alle passasjerer å sjekke grundig før avreise hvilke regler som gjelder dit man skal, inkludert eventuelle mellomlandinger i Europa, sier kommunikasjonsrådgiver Eline Hyggen Skari til TV 2.