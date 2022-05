Hva om det var du som ikke fikk velge selv?

Hva hvis det var du som ikke fikk velge selv

Jeg frykter det spesielt vil gå utover tilbudene til de som sliter med rus og psykisk helse.

Hva hvis du var 19 år og hadde ruset deg siden du var 14.

Hva hvis du var han som bare klarte å overleve dagen fordi skuddene med heroin fikk deg til å sveve en stund.

De fikk tankene vekk fra pappas harde knyttnever, fra lærerens sørgmodige blikk og fra egen sorg over tapte muligheter.

Tre ganger hadde du kommet deg gjennom avrusningshelvetet.

Tre ganger hadde du startet på behandling.

Tre ganger øynet du muligheten for et rusfritt liv.

Så sprakk du. Igjen.

Hva hvis du fikk en fjerde mulighet, fordi du møtte en bekjent som hadde vært på kjøret, som deg.

Selv hadde han fått hjelp av kommunen, det distriktspsykiatriske senteret og lokalsykehuset, og var blitt rusfri.

Men da du traff han, tipsa han deg også om et sted han hadde hørt mye bra om.

Et sted hvor de ikke var overbevist om at medisiner var veien ut av avhengigheten.

Et sted som brukte en litt annen behandlingsfilosofi enn det du hadde forsøkt tidligere.

Et sted hvor turer i skogen, mat rundt leirbålet, konsentrasjon om egne mestringsopplevelser, gjorde at du gikk fra beinrangel til bare å være tynn.

Et sted du faktisk hadde rett og mulighet til å velge selv, uten at det kostet deg noe.

Det er dette fritt behandlingsvalg handler om – friheten til å kunne velge selv.

Nødvendig helsehjelp

Ordningen sikrer deg muligheten til å velge offentlig behandling, behandling hos institusjoner som har langsiktig avtale med det offentlige, eller institusjoner som er godkjent som leverandører for fritt behandlingsvalg.

Med full valgfrihet kan det skje noe magisk med motivasjonen hos den som skal til behandling.

Kanskje særlig den som har forsøkt mange ganger eller har stått lenge i kø.

Nå skal regjeringen fjerne godkjenningsordningen som gjør at 99 behandlingssteder kan bidra i helsetjenesten vår med kapasitet, kompetanse og nødvendig helsehjelp.

I tillegg til å være et viktig supplement til den offentlige helsetjenesten, bidrar mange av dem til innovasjon, mangfold og nytenking.

Noen brøyter løype, mens andre kjører i allerede oppkjørte spor. De som brøyter løypa, er redningen for mange.

Så, hvis du var han på 19 år, så burde du kanskje spørre Støre-regjeringen om de mener at du heller burde prøvd mer av den behandlingen som ikke funket for deg.

Prøvd for en fjerde, femte og sjette gang.

Mens årene gikk og knekken i knærne dine ble dypere og dypere.

Hva hvis du fortsatt tilbrakte tiden din på leting etter det neste skuddet.

Ingen hadde fått oppleve at du på noen år gikk fra å være han litt skumle på gata i småbyen din, til å være han som tok fagbrev som tømrer og kom tilbake til samfunnet.

Ofte sier vi at flere hoder tenker bedre enn ett.

Snev av konkurranse

Det er også smart i helsetjenesten.

Det er smart å lage god samhandling mellom alle som ønsker å bidra til å skape en helsetjeneste som hjelper folk.

Rett og slett spille hverandre gode og samarbeide om å skape den beste helsehjelpen for pasientene.

Vi trenger det i årene fremover. For når pasienter står i kø eller ikke får den hjelpen som gir dem veien tilbake til livet, blir arbeidsstyrken vår bare mindre og mindre.

Derfor trenger vi en helsetjeneste hvor alle gode krefter bidrar til å skape raskest mulig helsehjelp.

Og, kanskje gjør det ikke noe om det er et lite snev av konkurranse om å skape de beste løsningene.

Lukket døren for deg

Når du eller noen du er glad i trenger hjelp, er det viktigst at hjelpen er god og at du får den raskt, ikke hvem som tilbyr den. 3 av 4 sier i Kantar sitt helsebarometer for 2022 at hvis de får hjelp og behandling gjennom de offentlige finansierte helse- og omsorgstjenestene når de trenger det, spiller det ingen rolle om det er private/ideelle eller offentlige helseaktører som hjelper.

Men, hva hvis du var han 19-åringen, og møtte han fyren som anbefalte deg å prøve noe helt nytt etter de tre mislykkede avrusningsforsøkene.

Men det tilbudet han snakket varmt om, det var ikke tilgjengelig for deg.

Med mindre du hadde råd til å betale for det av egen lomme.

Det fantes nemlig ikke en avtale mellom behandlingsstedet og det offentlige, og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) hadde sørget for å fjerne fritt behandlingsvalg.

Med det lukket de døren for deg og andre vanlige folk.

Du møtte en helsetjeneste der Arbeiderpartiet følte de hadde gjenopprettet den maktbalansen de liker best.

Der systemet skal velge for deg, og hvor din makt og valgfrihet reduseres. Dette tenkte scenariet blir realiteten for mange nå.

