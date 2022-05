Karna Solskjær flytter - skal spille for norsk klubb

Karna Solskjær er klar for AaFK Fortuna, får TV 2 bekreftet. Hun har skrevet under på en amatørkontrakt.

– Overgangen er formelt i orden. Hun kommer en av de nærmeste dagene. Vi gleder oss, sier hovedtrener i AaFK Fortuna, Frode Fagermo.

Sunnmørsposten var først ute med å melde om overgangen.

Datteren til Ole Gunnar Solskjær har spilt for Manchester Uniteds damelag både før og etter faren fikk sparken som klubbens manager.

Overgangen kom i stand gjennom Eirik Hoseth, som er klubbens daglige leder. Han er fra Kristiansund, og kjenner Ole Gunnar Solskjær fra før.

– Karna er en veldig spennende spisstype med gode avslutteregenskaper. Hun har bra fysikk og fart, er sulten, ung og målbevisst. Hun har veldig lyst til å jage mot en toppspillerkarriere. Da er det et fint steg på veien dit og komme til vårt nivå i 1. divisjon for å få matching inn mot det nivået, sier Fagermo.

Karna Solskjær debuterte for Manchester Uniteds førstelag i en FA-cupkamp i januar, og har jevnlig spilt for Uniteds U23-lag. Pappa Ole Gunnar har ved flere anledninger vært på tribunen etter at han selv var ferdig i United.

Solskjærs nye trener ser likheten mellom far og datter i spillestil.

– Ut fra den ene treningen hun har hatt med oss i påska og det vi har sett av hente på jenter 19-landslaget, så har hun noen av de samme egenskapene når det kommer til fart og avslutninger. Men hun er litt mer fysisk i spillestilen og er sterk i duellspillet.

Han er likevel klar på at de ikke har hentet henne på grunn av faren.

– Vi fokuserer utelukkende på Karna og ikke stamtavlen hennes. Nå får vi inn en ung jente som er sulten og lærevillig. Hun er et veldig stort fotballtalent. Og vi vil gi henne best mulig rammevilkår for å utvikle seg videre.

– Dette gir oss enda flere kort å spille på offensivt. Vi er godt forspent der fra før, men dette vil gi oss flere muligheter.

Hun presenteres torsdag.