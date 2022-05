Tar uvanlig russegrep: – Her pusser man tennene og tar en dusj

Russen innrømmer at det er vanskelig å komme på skolen når fraværsgrensen er lempet på og eksamen er avlyst. Nå tar Osloskolen Persbråten grep for å motivere elevene.

Russetiden fortsetter med full styrke. Samtidig tikker fraværsmeldingene inn på skoler over hele landet. Mange melder om høyere fravær enn tidligere.

VANSKELIG: Eleverådsleder Margarita Tulinova Grimsby har på sin side vært på skolen hver dag i russetiden. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Det er veldig vanskelig å komme seg på skolen noen ganger under russetiden. Vi blir fort syke og får lite søvn, sier Margarita Tulinova Grimsby.

Tror det utnyttes

Grimsby er elevrådsleder og nå russ på Persbråten videregåendeskole i Oslo. Hun tror mange benytter seg litt for mye av unntaket fra fraværsgrensen.

På grunn av koronapandemien innførte kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) unntak fra fraværsgrensen i november i fjor. Elevene må ikke lenger til lege for å dokumentere sykdom. I tillegg har hun avlyst eksamen for årets avgangskull.

– Jeg tror mange utnytter det, og så håper jeg bare det ikke påvirker karakterene til folk, sier Grimsby.

SKOLEBESØK: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) besøkte russ på Persbråten skole. Foto: Thea Enerud Ødegården/TV 2

På Persbråten skole har ledelsen satt inn tiltak for å holde russen i klasserommet under russetiden. Blant annet ble fristen for sluttvurdering skjøvet langt ut i juni, da eksamen ble avlyst.

Samtidig jobber skolen systematisk med å motivere elevene til å ville komme.

– Her pusser man tennene og tar en dusj

Ved hovedinngangen står derfor rektor hver morgen og hilser på elevene.

– Vi har vært veldig tydelig på hvilke retningslinjer som gjelder - her pusser man tennene og tar en dusj når man kommer på skolen. Så er vi her når de kommer, smiler og gir de den energien de trenger til tross for at de er slitne, sier rektor Siw Børven-Moberg.

Børven-Moberg erkjenner at fraværet har blitt høyere etter pandemien.

– Det har nok noe med at man kan si i fra om fravær selv, på en annen måte enn tidligere. Det er nok vanskelig å balansere for 18 og 19-åringer. Vanskelig å forstå at det får andre konsekvenser, sier hun.

– Kunnskapsministeren må ta seg selv i nakken

Høyres nestleder Henrik Asheim, mener derimot at skolene ikke skal måtte lage «egne motivasjonsoppdrag» for å få elevene på skolen.

– Nå må kunnskapsministeren ta seg selv i nakken og gjeninnføre fraværsgrensen. Det har veldig mye å si nå som alle de eksterne motivasjonsfaktorene for å sørge for at elevene møter opp på skolen borte, sier Asheim.

– Enklere å si at man er sliten

Brenna står fast på at unntaket ved fraværsgrensen skal bestå.

– Mitt inntrykk er ikke at fraværet nødvendigvis er høyere blant russen, men at det er et spesielt skoleår og at det krever litt ekstra innsats for å få elevene til å gå på skolen, sier hun og legger til:

UNNTAK: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) vil ikke gjeninnføre fraværsgrensen i sin helhet, men behold unntaket. Foto: Thea Enerud Ødegården/TV 2

– Det er jo ikke sånn at du ikke trenger å møte opp selv om dokumentasjonskravet fra leget er endret ut dette skoleåret. Du må fortsatt møte opp for å få karakterer.

– Men du vil ikke innføre tiltak for å sørge for det?

– Nå er det veldig kort tid igjen av skoleåret, nå gjelder det å holde ut inn mot siste innspurt. Jeg tror det gjøres mye godt arbeid mange steder for å få til dette.