Spår City-dominans med Haaland: – Alle frykter det

Tirsdag kom den etterlengtede konklusjonen i overgangssagaen rundt Erling Braut Haaland. Den norske superspissen tar sine talenter til Manchester City fra 1. juli.

Det bekreftet de engelske ligalederne på Twitter.

TV 2 erfarer at overgangen koster de himmelblå 60 millioner euro.

Dette sier ekspertene om overgangen

Rivalene bekymret: – Alle frykter det

Jærbuen kan virke å være den siste manglende brikken i Pep Guardiolas mannskap for å øke suvereniteten enda et hakk i hjemlig liga – til alle rivalers store misnøye.

– City er det dominerende laget, så når de forsterker seg ytterligere så er det klart at det legger listen for resten av ligaen, sier Tore Hansen, daglig leder for Liverpool.no

Det eneste laget i ligaen som i det hele tatt har fått et glimt av førsteplassen i Premier League denne sesongen, er Liverpool. De to gigantene har imidlertid dratt i fra resten av ligaen, og skiller seg ut på et helt annet kvalitetsnivå.

Til tross for rødtrøyenes utfordring i teten, spår Hansen mer City-dominans i de kommende sesongene.

– Frykter du City-dominans nå som Haaland er på plass?

– Ja, altså, alle frykter vel det – at Premier League for eksempel skal bli som tysk fotball. Det blir opp til konkurrentene å bryte hegemoniet nå som de er så gode.

Liverpool-supporteren har likevel tro på eget lag, og forventer at Jürgen Klopps mannskap har muligheten til å henge med i både en og to sesonger.

KJENNER LIVERPOOL: Erling Braut Haaland er ikke fremmed for Citys største ligautfordrer. Foto: MICHAEL DALDER

– Jeg tror ikke vi umiddelbart slipper foten av gassen. Jeg tror vi henger med i ett og to år til. Vi har mange muligheter, og jeg ser ikke helt svart på det, sier en optimistisk Hansen, og legger til:

– Haaland skal tilpasse seg City og Premier League. Det er andre forventninger og mye press. Det er ikke bare-bare for ham å score 30 mål av seg selv.

Sjokkert over Haaland-spørsmål

– Haaland har blitt større, United har blitt dårligere

Eivind Brennhovd Holth, journalist i United.no, er ikke i tvil om hvem som har skryterettighetene i Manchester. Mens City har tatt store steg for å etablere seg som et av Europas beste lag, har det hos byrivalene gått i en helt annen retning.

Pep Guardiola og co. ligger an til å vinne nok et Premier League-gull. Ralf Rangnicks mannskap klamrer seg for tiden til en Europa League-plass.

– Det er selvfølgelig dårlig nytt for United-supportere at verdens heteste spiss signerer for byrivalen. Det sier seg selv. Manchester City er soleklar ener i byen med Erling Braut Haaland i troppen. Det er ingen tvil om det, sier Holth.

Holth er klar på at Haaland-skipet seilet etter overgangen fra Red Bull Salzburg til Borussia Dortmund. Da var Ole Gunnar Solskjær manager i Manchester United. Solskjær trente som kjent stjerneskuddet i Molde.

– Hvis det var et tidspunkt å hente Haaland på, så var det fra Salzburg. Han var ikke helt den superspissen da som han er nå. Han var et fremadstormende talent, og det at han skulle komme til Solskjær fra Salzburg ville vært sannsynlig, fortsetter journalisten.

Jærbuen er City-fan: – Betyr mye for meg

– Men Haaland har blitt større, og United har blitt dårligere. Når det ble rapportert fra campen hans at de skulle ta en nøye vurdering på det riktige prosjektet ... da skjønte hvert fall jeg at det neppe var United som sto øverst på listen, innrømmer han.

Manchester United-prosjektet med Erik ten Hag som ny hovedtrener byr på lovende muligheter. De kalde, harde fakta er imidlertid at det beste klubben kan håpe på er en plass i neste sesongs Europa League.

Det er heller ikke lenge siden de røde djevlene gikk på en vanvittig bortesmell mot Brighton. Kampen endte 4-0 – en grei oppsummering av en tvers gjennom katastrofal sesong.

– Det er selvfølgelig et nytt bevis på at United ikke er der de skal være når en av verdens beste spisser skal velge klubb og de ikke nevnes engang. Det er klart at det er et slag, påpeker Holth.

Klubben i dens nåværende tilstand var nok ikke på toppen av ønskelisten for Haaland, som står med 21 mål og syv målgivende på 20 ligastarter. Det er Manchester United-supporteren helt klar på.

– Nå skal han inn i sin «prime», og da har han ikke tid til et United-lag som skal spille Europa League med en ny manager og en 37-åring på spiss. Han har vært gjennom disse nivåene. Nå skal han på den største scenen med City, i Premier League og Champions League.