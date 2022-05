Subaru har siden tidenes «litt utpå dagen» vært kjent for solide og kapable biler, firehjulsdrift, boksermotor med særegen lyd og relativt høyt drivstofforbruk.

I 1994 fant de derimot på noe nytt. Da tok de nemlig en Subaru Legacy stasjonsvogn, monterte på høyere fjærer, litt andre dekk og litt tøff offroad-styling. Vipps så hadde de skapt en helt ny bilklasse.

Nemlig crossover, en biltype som plasserer seg midt mellom en stasjonsvogn og en SUV. Tanken var at den skulle hente ut de beste fra begge biltypene. Outback kalte Subaru nykommeren sin.

Siden kom biler som Volvo XC70 og Audi Allroad etter. At biltypen har gjort stor suksess er det ingen tvil om. Men Subaru var altså først.

Holder seg godt i pris

Og Subaru hadde stor suksess med Outback. Modellen har kommet i stadig nye generasjoner.



Nå ser vi nærmere på femte generasjon av modellen. Den ble produsert mellom 2014 og 2019.

Outback har tradisjonelt vært kjent for å være en av de bilene som holder seg best i pris. På bruktbilmarkedet får du den så vidt for under 200.000 kroner nå. Da er det biler fra 2015 som har passert 100.000 kjørte kilometer. I motsatt ende av skalaen finner vi 2019-modeller som ikke har gått 20.000 kilometer ennå. Disse koster fortsatt en god bit over 400.000 kroner.

Som nevnt er Subaru generelt solide og driftssikre biler, men også disse disse har noen svakheter man absolutt bør vite om.

Hva det er finner du ut ved å se videoen, vi har testet den som bruktbil.

Les også: Dette er kjempesuksessen som plutselig forsvant

Vi takker Birger N Haug Outlet Røyken for lån av Subaru Outback.

Video: Se vår test av brukt Subaru Outback her