Som 13-åring fikk Eline beskjed om at hun ville leve i smerter resten av livet

Da arendalitten, Eline Hørte (19), var 13 år gammel og kom i puberteten, merket hun kjapt at hun ikke var som alle de andre i klassen.

Kort tid senere klarte ikke kroppen hennes lenger å sitte på skolebenken i mer enn 20 minutter om dagen.

Diagnosen kom ut av det blå. Hos legen fikk hun den sjokkerende beskjeden – nemlig at hun aldri ville få leve et smertefritt liv igjen:

– Det var en veldig tøff beskjed, men siden jeg kun var 13 år, så tror jeg nok ikke at jeg forstod omfanget av alt jeg skulle gå gjennom. Jeg var kjemperedd og skjønte at jeg skulle ha noen store operasjoner, men de siste årene har jeg nå akseptert at jeg kommer til å ha smerter rester av livet.

Hørte ble diagnostisert med en hissig variant av skoliose, som kort sagt er skjevheter i ryggraden.

Saken ble først omtalt i Agderposten.

Pustevansker

Ni av ti ungdommer med skoliose har en moderat skjevhet på mindre enn 10 grader. Det tok ett år før hun fikk ta sin første operasjon, og på den tiden gikk ryggraden til Hørte fra 15 til 87 grader skjev. Den ventetiden beskriver hun som et rent smertehelvete.

STOR FORANDRING: Bilde til høyre viser ryggraden til Hørte før operasjon, mens det til venstre viser metallstengene som ble plassert inn. Foto: Privat

– Det ble bare verre og verre for hver dag som gikk. Jeg kunne jo ikke gå, sitte eller stå i mer enn et kvarter om gangen. I tillegg slet jeg med å puste, siden ryggraden min gikk rundt sine egen akse, som førte til at lungen min ble klemt, forteller hun til God morgen Norge og fortsetter:

– Hvis jeg skulle rangert smerten min på en skala fra en til ti, så pleide den å være langt opp i ti.

Fakta om skoliose Skoliose er skjevheter i ryggsøylen som er så markante at de kan gi problemer. 0,5-3 prosent av alle barn og ungdommer har skoliose, men bare en tiendedel av disse behøver behandling. Små skjevheter i ryggsøylen er svært vanlig og gir som regel lite problemer. Ved skoliose er skjevhetene imidlertid så store at de kan gi problemer. Sett bakfra kan ryggen ha en S-form eller en C-form. Skoliosen debuterer gjerne like før puberteten, og den kan i pubertetsårene ubehandlet øke opp til 15 grader årlig, slik at skoliosen ved vekstens opphør kan bli opptil 100 grader. Progresjonshastigheten avtar ved vekstens opphør. De aller fleste barn og ungdommer med skoliose behøver ingen behandling. Normal fysisk aktivitet kombinert med jevnlige kontroller hos lege er tilstrekkelig. Ved alvorlige former for skoliose kan det være nødvendig å behandle tilstanden. Hensikten med behandlingen er å hindre smerter og ubehag, samt å unngå at tilstanden forverrer seg. Behandlingen vil sjelden kunne korrigere de oppståtte skjevhetene. Kilde: NHI

For en 13 år gammel jente, som fra før prøvde å finne sin plass i samfunnet, var det svært belastende å ikke kunne sosialisere seg. For hun ville så inderlig – men kroppen nektet for det.

Var hun heldig, holdt hun ut på skolebenken i 20 minutter om dagen. Det førte til at hun gikk glipp av hele 8. klasse, som for mange er et av de viktigste årene i oppveksten. Men da tiden for den etterlengtede operasjonen endelig kom, gikk ikke alt etter planen.

Måtte stoppe

Under operasjonen måtte de nemlig stoppe opp før det ønskelige resultatet, ettersom de mistet nervesignalen til bena hennes. De var redde for at hun skulle bli lam, så ryggen hennes gikk fra 87 grader til 47 grader skjev.

ETTER OPERASJON: Alt gikk ikke som planlagt under den første operasjonen, som førte til at hun måtte forberede seg på en til. Foto: Privat

– Det halverte seg jo nesten, men det var ikke optimalt. Ryggraden min var fortsatt ganske skjev, og det tok ikke lang tid før jeg skjønte at jeg måtte ha en ny operasjon. Det kunne jeg velge selv, men jeg valgte å gjennomføre en til siden jeg fortsatt hadde smerter, forteller Hørte.

Før den andre operasjonen, skjedde det nemlig et vendepunkt i hennes liv. Etter flere råd fra leger, begynte hun å trene ett år før operasjonen, i håp om å komme seg raskere opp under helbredelsesprosessen.

Hun begynte med styrketrening, først med lette kroppsvekter, før hun gikk over til kraftigere saker. Nå løfter hun 100 kilo, og i disse øyeblikkene merker hun at smerten i ryggen forsvinner. For Hørte blir trening noe som demper alt det rundt henne – og blir hennes smertestillende:

– I forskjellige øvelser har jeg tatt 230 kilo i beinpress.

28 skruer i ryggen

Før den andre operasjonen var hun enda mer nervøs, ettersom hun selv hadde erfart hvor galt det kunne gå. Hørte fikk beskjed om at det var en risiko, men det stoppet henne ikke fra å gå med hodet hevet inn i operasjonssalen.

Da hun var ferdig hadde hun to metallstenger og 28 skruer inn i ryggraden. Nå var den «bare» 17 grader skjev, men hun legger ikke skjul på at hun fortsatt lever med plager:

– Jeg har fortsatt vondt hver dag, men det kan ikke sammenlignes med smertene jeg hadde før. Jeg bruker treningen som medisin, for den hjelper veldig godt, slik at jeg ikke tar smertestillende. I tillegg kan jeg trene som alle andre, men ved enkelte øvelser, som løping, får jeg smerter. Så jeg prøver å redusere det.

TRENING SOM MEDISIN: Hørte vil nå bli personlig trener, etter å ha sett hvilke helsemessige gevinster treningen kan ha. Foto: Privat

PT-drømmen

Nå, seks år, to metallstenger i ryggen, 28 skruer og 70 brudd senere, vil hun være en inspirasjon for andre i lignende situasjoner der ute.



– Jeg utdanner meg til å bli personlig trener, og fordyper meg innenfor rehabiliteringstrening. Jeg ønsker å følge opp folk som har hatt eller skal ha operasjoner, og de med muskel- og skjelettsykdommer. Hver lege jeg gikk til sa at jeg måtte trene, men ingen fortalte meg hvordan. Derfor ønsker jeg å veilede mennesker i samme situasjoner, fastslår hun.

Til tross for at det har vært en lang reise uten et tydelig stopp, er hun fortsatt opptatt av å belyse andre om at det alltid er håp – til tross for hvilken sykdom du har. Man kan nemlig alltid gjøre om en sykdom til noe bedre. For henne selv hadde hun ikke klart å sitte på skolebenken nå, uten sin smertestillende, for å holde skoliosen i sjakk.

BEDRE LIVSKVALITET: Hun forteller at hun aldri hadde klart å studere, hvis det ikke hadde vært for treningen. Foto: Privat

– Det har gjort at jeg har fått en mye bedre livskvalitet. Jeg hadde ikke klart å studere nå hvis jeg ikke hadde trent, siden jeg må holde smertene nede. Noe av det jeg ønsker er å flytte fokuset fra det kroppslige og utseendemessige med trening – til de helsemessige gevinstene man får, spesielt for de med muskel- og skjelettsykdommer, avslutter hun.