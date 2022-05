«Prebz» har fått TV 2-jobb

De fleste av oss kjenner vestlendingen Preben Fjell som «Prebz» fra den populære YouTube-duoen «PrebzOgDennis», som tidligere sto bak en av landets største YouTube-kanaler.

«PrebzOgDennis» hadde om lag 250 000 abonnenenter da duoen bestemte seg for å legge ned kanalen i 2018.

Nå er Fjell klar for nye utfordringer – denne gang som engasjementsreporter på TV2.no.

DUO: Her er Dennis Vareide og Preben Fjell fotografert i 2017. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Traff på mange punkter

Gaming-entusiasten har bred erfaring på flere områder, og har jobbet i både Multicom, 5000 Bergen Radio, Eduplaytion og Vivaldi.

De siste to årene har Fjell jobbet som selvstendig næringsdrivende og holdt foredrag om gaming og sosiale medier. Han har også jobbet som konsulent og content creator på ulike prosjekter.

Nå er Fjell klar for å skape og levere innhold til TV 2. Der vil han bli en del av TV 2s største digitale satsing siden oppbyggingen av TV 2 Play.

Selv er Fjell klar for å ta fatt på den spennende stillingen.

– Da jeg så stillingsannonsen var det som om den snakket til meg. Det var så mange punkter som traff meg personlig og erfaringsmessig. Også det å kunne være en del av et større team, og jobbe mot et felles mål gjorde at jeg ville ha jobben, sier Fjell i en pressemelding.

I stillingen som engasjementsreporter vil Fjell være med på å løfte TV2.no til nye høyder, og bidra til å styrke TV 2s digitale slagkraft. Samtidig blir han en del av den nyetablerte redaksjonen Hub2, som samler SoMe-reportere, videodesk, og to nyetablerte stillinger: ung-journalister og engasjementsreportere.

I tillegg til Fjell har den nye redaksjonen sikret seg en rekke talenter: Ekte-programleder Guro Halleraker (24), Martine Onstad (31), Marit Grøtte (31), Christine Skarstein Olsen (29), og Maria Rud Halvorsen (28) fra Ung-redaksjonen i NRK Nyheter.

Nyhets- og aktualitetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække, gleder seg stort til den nye satsingen trer i kraft for alvor.

– Hub2 skal sørge for innovasjon i måten vi når lesere og brukere på, og sikre at vi når flere med alt det gode innholdet som finnes i TV 2-universet. Jeg er veldig glad for at vi starter Hub2 med seks knallsterke ansettelser, sier hun og legger til:

– Disse folka har unik kompetanse innen sosiale medier, interaksjon og nye målgrupper. Og når de får jobbet tett med folka som allerede jobber i TV 2, tror vi at slagkraften vår blir enda sterkere, sier Solbrække i en pressemelding.