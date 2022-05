Milliardoverskudd til Reitan

Reitan fikk et solid resultat på 5,6 milliarder kroner i 2021. Samtidig er det klart at tidligere DNB-sjef Rune Bjerke blir ny styreleder i Reitan Retail.

Årsresultatet før skatt er 700 millioner kroner høyere enn året før.

– Vi går ut av fjoråret med en sterk balanse og en solid egenkapital på 41 prosent, sier finansdirektør Kristin S. Genton.

Reitan er i dag et multinasjonalt selskap med virksomhet innen eiendom, kapitalforvaltning, lavpris dagligvarer, servicehandel, matvareindustri, distribusjon, logistikk, mobilitet, hotell, kunst og teater.

– En betydelig andel av verdiskapningen kommer fra kapital- og eiendomsvirksomhet, sier Genton.

Onsdag ble det også kjent at Rune Bjerke blir ny styreleder for Reitan Retail, som ble etablert som eget selskap i fjor. Selskapet har 42.000 ansatte og 3.850 utsalgssteder i sju land i Norden og Baltikum. Reitans butikker omsatte for i alt 104 milliarder kroner i 2021.

Bjerke er tidligere finansbyråd i Oslo og var konsernsjef i DNB fra 2007–2019.

(©NTB)