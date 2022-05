Overtar Johaugs trener

Etter det TV 2 får opplyst blir det Pål Gunnar Mikkelsplass. 61-åringen ble trener for Therese Johaug da hun ble utestengt i 2016. Mikkelsplass fortsatte med å være Johaugs personlige trener etter at hun gjorde "come back" og fram til hun ga seg etter denne sesongen.

Mikkelsplass har sølv på 15 kilometer klassisk fra både OL i 1988 og VM i 1989.

Therese Johaug og Pål Gunnar Mikkelsplass. Foto: Terje Pedersen

Mikkelsplass var også landslagstrener for norsk herrelangrenn fra 199 til 2002.

Ingvild Flugstad Østberg har invitert media for intervjuer på Frognerseteren i dag kl 13.