Politiet tok 206 bilister for ruskjøring

UP og politidistriktene fjernet 206 russjåfører fra veiene under forrige ukes rusmaraton i trafikken.

Utrykningspolitiet og politidistriktene deltok i forrige uke på en europeisk trafikkaksjon med navnet «Alcohol and Drug marathon». Den omfattende kontrollvirksomheten førte til at 206 bilister ble anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Bare på én dag i aksjonsuka - torsdag 5. mai - ble 35 sjåfører anmeldt for kjøring i påvirket tilstand.

– Det er 32 prosent høyere enn tall for tilsvarende kontrolldag i fjor. Det er veldig bra at politiet klarer å avdekke flere rusførere på slike aksjonsdager, sier assisterende UP-sjef Roar S. Larsen til TV 2.

UP-distrikt øst og Oslo politidistrikt tok flest ruskjørere. 55 ble stanset for å ha kjørt enten med promille eller annet rusmiddel gjennom positivt utslag på spyttprøve. Totalt avdekket UP-mannskapene 60 ruskjørere mens politidistriktene sørget for at 146 rusbilister ble tatt.

– Politiet gjennomfører ruskontroller hver eneste dag, men vi vet at det er mange flere som kjører ruspåvirket enn dem politiet klarer å avdekke, sier Roar S. Larsen.

Assisterende UP-sjef har en klar oppfordring.

– Vårt budskap til sjåførene er å kjøre rusfri for å forebygge alvorlige trafikkulykker. Er du usikker på om du har promille, ikke kjør, sier Roar S. Larsen i UP.