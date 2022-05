UD med bekymringsmelding: - Frykter enestående katastrofe

Utenriksdepartementet uttrykker onsdag stor bekymring for den enorme oljekatastrofen som truer Rødehavet.

Utenriksdepartementet uttrykker onsdag formiddag stor bekymring rundt det 45 år gamle tankskipet FSO Safer i Rødehavet.

Det rustne oljefartøyet ligger sju kilometer utenfor kysten av Jemen og kontrolleres av de jemenittiske Houthi-opprørerne.

Skipet inneholder over 1,1 millioner fat olje og fryktes nå å kunne skape en historisk stor oljelekkasje dersom skipet lekker, eller i verste fall eksploderer.

– Norge er dypt bekymret over trusselen FSO Safer utgjør mot Jemen og Rødehavet, skriver UD på Twitter.

Den mulige oljekatastrofen ble først omtalt i en studie publisert i tidsskriftet Nature Sustainability, og frykten skyldes blant annet at skipet ikke har blitt vedlikeholdt siden 2015.

Frykter katastrofe

Hvis oljen lekker ut, kan ni millioner mennesker miste tilgangen til rent vann og sju millioner miste matforsyningene, noe som vil føre til massedød som følge av sult, uttørking og vannrelaterte sykdommer, ifølge NTB.

– Vi frykter en enestående miljøkatastrofe og støtter FNs plan for å forhindre det, skriver UD videre i innlegget.

I april ba FN flere giverland om 80 millioner dollar til en nødoperasjon som skal stoppe den fryktede oljelekkasjen.

FNs humanitære koordinator for Jemen, David Gressly, har tidligere kalt skipet for en tidsbombe og understreket at en oljelekkasje vil ramme Jemen hardt.

– Uten finansiering de seks neste ukene vil ikke prosjektet kunne starte i tide, og denne tidsbomben vil fortsette å tikke, sa han på en pressekonferanse i New York i april.

Kan ødelegge viktige økosystemer

Å skulle overføre oljen til et annet skip er ventet å kunne ta opp mot fire måneder.

Hvis oljen lekker ut, vil det ifølge FN føre til at økosystemene i havet blir ødelagt. Det vil også bety kroken på døra for lokal fiskenæring og føre til at den livsviktige havnen i Hodeida blir stengt i seks måneder, ifølge NTB.