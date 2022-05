Flugstad Østberg om landslagsexiten: – Det er jo rart

Det ble klart i begynnelsen av mai hvilke utøvere som fikk plass på langrennslandslagene for herrer og kvinner.

Én av dem som ble utelatt fra troppen, var Ingvild Flugstad Østberg. Gjøvik-løperen satser imidlertid på egenhånd. TV 2 fikk opplyst at dette skulle være under Pål Gunnar Mikkelsplass' ledelse. 61-åringen var som kjent Therese Johaugs trener da hun ble utestengt i 2016.

Onsdag inviterte Østberg til pressetreff, der hun bekreftet Mikkelsplass som sin nye trener, og åpnet opp om landslagsexiten.

– Jeg har lyst og motivasjon for å satse videre, selv om det ikke ble plass på landslaget for min del... Det er jo rart. Det er jo der jeg har vært de siste 14-15 årene, innrømmet Gjøvik-jenten.

– Det er helt klart at ting blir annerledes og krevende på mange måter.

Lager en ny plan

31-åringen har vært skadeplaget gjennom karrieren. Blant annet mistet hun mesteparten av 2019/2020-sesongen, samt hele 2020/2021-sesongen, fordi hun feilet i å oppfylle kravene i skiløpernes helseattest. Hun har i tillegg slitt med flere tretthetsbrudd i foten. Men hun avkrefter at hun ville gi seg.

– Det er ikke noe jeg har hatt lyst til. Men så har det vært situasjoner der jeg har tenkt at dette er ikke mulig å gå skirenn. Når det går så lang tid kan et ende slik, sier hun til TV 2.

– Hva skal du gjøre for å kunne gå skirenn?

– Det har ikke vært noen god situasjon at man har vært litt med, og så ikke med likevel over en lang periode. Konkret sette sammen treningsplanen sammen med en plan på ernæring som skal sørge for at jeg og kroppen min sørger for at helsa og kroppen min er i en annen forfatning over tid.

– Jeg er spent på hvordan dette blir, og om jeg kan komme til å klare det. Jeg har ikke garanti jeg heller. Sammen med fagpersoner håper jeg å skal kunne klare det.

Ingvild Flugstad Østberg på et pressetreff onsdag. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Hjelp av Bjørgen

Det har medført flere startnekter. Østberg gjorde comeback i november, men ikke lenge etter fikk hun igjen startnekt.

– Jeg har kjent på lysten hele tiden, motivasjonen har alltid vært der, fortsatte hun på pressetreffet.

– Jeg har veldig lyst å prøve videre. Det er fortsatt ingen garantier på hvordan ting blir, men jeg skal ta det som en utfordring.

Marit Bjørgen var også på plass under treffet.

– Jeg snakker og trener med Marit, og diskuterer ting med hun også. Det har jeg gjort hele veien, uavhengig av hva som skjer videre, sa Østberg.

Marit Bjørgen (t.v.) og Ingvild Flugstad Østberg (t.h.). Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

