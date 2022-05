Sigrid fikk brev fra prins William

Sigrid Solbakk Raabe (25) fra Ålesund fikk et knallgjennombrudd internasjonalt med låten «Dont Kill my Vibe», og har gjort det særlig godt i Storbritannia med flere gode listeplasseringer.

I Norge har hun blitt omtalt som en av våre fremste pophåp, og har fått en rekke Spellemannpriser, blant annet «Årets Spellemann» i 2020.

For tiden har hun over 4,5 millioner månedlige avspillinger på Spotify, etter å ha gitt ut sitt andre album «How to let go», fem år etter debuten.

Overraskende å bli gjenkjent i Norge

I den forbindelse har hun blitt intervjuet av den britiske avisen Independent, hvor hun forteller at det er litt rart å bli gjenkjent i Norge.

– Jeg kan være på matbutikken og kjøpe toalettpapir og folk kan komme bort og spørre om en selfie. Jeg svarer liksom, kanskje ikke nå, men ok.

Slike sitasjonen overrasker, forteller hun til avisen, siden nordmenn er ganske reservert og ikke så for kjendiskulturen, før hun forteller videre om janteloven, som hun mener vi alle kan ha litt godt av.

Rammet inn personlig brev fra prinsen

Under intervjuet besøker journalisten Sigrids leilighet i Oslo, hvor et kongelig brev har fått hedersplass og blitt rammet inn.

UNDERHOLDT: Prins William og hertuginne Kate før gallamiddagen på Slottet i 2018. Foto: Lise Åserud /NTB scanpix

I 2018 var prins William og hertuginne Kate på norgesbesøk, og Sigrid og SKAM-skuespillerne var noe av den norske kulturen kongefamilien ville vise frem under besøket.

Artisten, som hadde slått gjennom året før, var invitert til å underholde under Slottets gallamiddag. Hun forteller nå at det var en nervepirrende opplevelse.

– På den tiden hadde jeg lite erfaring som artist og hvordan man burde opptre i den typen miljø. Jeg var nervøs, men jeg tenkte at jeg måtte behandle situasjonen som en forestilling.

Til avisen sier hun at særlig hertugen og hertuginnen var oppmuntrende og «hyggelig». Derfor valgte hun å invitere dem til en kommende opptreden i London.

– Selvfølgelig kunne de ikke komme, men de sendte et hyggelig brev, hvor det stod: «Vi kan ikke komme til konserten, men takk for invitasjonen». Nederst i brevet hadde prins William signert, og skrevet: «Jeg har lastet ned albumet».

Prinsen refererte til Sigrids EP fra 2017 «Don’t Kill My Vibe», som førte til at nordmannen tronet listen til BBC Sound i 2018.

Åpner opp om usikkerheter

Flere ganger i intervjuet blir det snakk om hva som har vært og er utfordrende i karrieren. Hun erkjenner at hun bryr seg om hva folk mener om hun, og at det vanskelig å vite hva man skal si, særlig når man har så mange som lytter.

Blant annet når det kommer til #MeToo, hvor hun mener media er ute etter skarpe kommentarer.

– Det er vanskelig å gjøre det med #MeToo. Jeg har alltid vært den som er stille rundt bordet når familien diskuterer ting som lokalpolitikk. Jeg var den yngste av søsknene og satt i hjørnet og absorberte alt.

Raabe forteller videre at hun ikke liker å snakke om temaer hvis hun føler at hun ikke vet nok om det.

– Jeg mener ikke å styre unna temaer som ikke omhandler musikk, og jeg tror virkelig at den plattformen man har som musiker er viktig å bruke. Jeg har bare ikke alltid svaret.